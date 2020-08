Αγρίνιο: Ακόμη ένα τριήμερο με ταινίες για παιδιά στο “Ελληνίς”

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη ταινία Mulan δεν θα προβληθεί στο Δημοτικό Κινηματογράφο «ΕΛΛΗΝΙΣ» διότι άλλαξε την ημερομηνία που θα βγει στις αίθουσες.

Στη θέση της θα πραγματοποιηθεί τριήμερο με ταινίες για παιδιά

ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Λόγω τις μεγάλης προσέλευσης του κοινού στις ταινίες για παιδιά στο Θερινό Δημοτικό Κινηματόγραφο ΕΛΛΗΝΙΣ, αποφασίστηκε και θα πραγματοποιηθεί ακόμη ένα τριήμερο αφιέρωμα παιδικών ταινιών στις 31 Αυγούστου,1 και 2 Σεπτεμβρίου 2020:

31 Αυγούστου 2020

Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας 3 – How to Train Your Dragon: The Hidden World

Ενώ ο Φαφούτης ανακαλύπτει τον έρωτα, ο Ψάρης καλείται να οδηγήσει τους δράκους στο μυθικό «Χαμένο Κόσμο», ένα απρόσιτο βασίλειο όπου θα είναι ασφαλείς απέναντι στο μοχθηρό και παντοδύναμο Γκρίμελ, που απειλεί να τους αιχμαλωτίσει.

1 Σεπτεμβρίου 2020

Γέτι: Ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων – Abominable



Ένας Γέτι με μαγικές ιδιότητες δραπετεύει από ένα εργαστήριο πειραμάτων, όπου ήταν φυλακισμένος, και καταφεύγει στην ταράτσα μιας πολυκατοικίας. Η νεαρή Γι, η οποία τον ανακαλύπτει, αποφασίζει να τον βοηθήσει να επιστρέψει στα Ιμαλάια.

2 Σεπτεμβρίου 2020

Φύγαμε – Onward

Δύο αδέρφια ξωτικά διαπιστώνουν έκπληκτα πως έχουν την ευκαιρία να φέρουν τον πατέρα τους ξανά στη ζωή μόνο για μία ημέρα. Αρκούν όμως ένα μαγικό ραβδί κι ένα ξόρκι που εκείνος έχει αφήσει πίσω του ακριβώς γι’ αυτόν το σκοπό;

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δελτία προτεραιότητας θα δίνονται αυστηρά από τις 7:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας και μέχρι εξαντλήσεως των δελτίων.

ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 9:30

