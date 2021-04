UEFA: Θέτει εκτός διοργανώσεων και εθνικές ομάδες όσους συμμετέχουν στη Super League

Η UEFA δεν πρόκειται να ανεχτεί τη δημιουργία της ευρωπαϊκής Super League και παίρνει μέτρα.

Πολύ σκληρή στάση απέναντι σε όσους συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή Super League αποφάσισε να τηρήσει η UEFA. Θέλοντας να αποτρέψει τα κλαμπ από το να αποσχιστούν από τις τάξεις της, είναι έτοιμη να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις και αποκλεισμούς σε όσους το κάνουν πράξη.

Ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέφερε τη θέση που βγαίνει από την UEFA και σύμφωνα με την οποία κάθε ομάδα και παίκτης που θα λαμβάνει μέρος στη νεοσύστατη Super League, αντιμετωπίζει κίνδυνο αποκλεισμού από όλες τις διοργανώσεις της UEFA και της FIFA.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως δεν θα δίνεται δικαίωμα στους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν ούτε στις εθνικές τους ομάδες τινάζοντας στον αέρα διοργανώσεις όπως το Euro, το Παγκόσμιο Κύπελλο ή το Κόπα Αμέρικα.

Σήμερα και αύριο θα γίνουν συσκέψεις κορυφής στην UEFA, που δεν αποκλείεται να κάνει κι επίσημες αυτές τις προειδοποιήσεις της.

After the #SuperLeague statement, this is the UEFA position: "Every club and player participating in the Super League could be banned from all UEFA and FIFA competitions, European or International level". 🚨 #UEFA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2021