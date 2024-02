Ταχύτερος ο Λεκλέρ στην… αυλαία των δοκιμών στο Μπαχρέιν

Ο οδηγός της Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην τρίτη και τελευταία ημέρα των δοκιμών ενόψει της νέας σεζόν της Formula 1, οι οποίες ολοκληρώθηκαν (23/2) στο Μπαχρέιν.

Ο Σαρλ Λεκλέρ… γύρισε την “Bahrain International Circuit” σε 1:30.322, “φορώντας” τη γόμα C5 της Pirelli, και ήταν 46 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes στο τέλος της ημέρας, το πρόγραμμα της οποίας ήταν λίγο διαφορετικό σε σχέση με το περασμένο διήμερο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη του πρωινού προγράμματος, βγήκαν κόκκινες σημαίες, καθώς ο Σέρχιο Πέρες με τη Red Bull του πέρασε πάνω από καπάκι αποχέτευσης στη στροφή 11, το οποίο αποκολλήθηκε. Το καπάκι δεν ήταν αυτό που υποχρέωσε τους ανθρώπους της Ferrari να αλλάξουν χθες το πάτωμα στο μονοθέσιο του Λεκλέρ, αλλά η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο της πίστας. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι, με την επανέναρξη των δοκιμών, η περίοδος θα συνεχιζόταν χωρίς διακοπή ως το τέλος της ημέρας.

Όταν επανάρχισε η… δράση, τα μονοθέσια επέστρεψαν στην πίστα, καθώς οι ομάδες ήθελαν να ολοκληρώσουν τα προγράμματά τους. Όσο περνούσε η ημέρα, οι θερμοκρασίες άρχισαν να πέφτουν και οι συνθήκες έγιναν πιο αντιπροσωπευτικές σε σχέση με αυτές που θα επικρατούν στο γκραν πρι του Μπαχρέιν, με το οποίο θα ανοίξει στις 2 Μαρτίου η… αυλαία της νέας σεζόν, καθώς ο αγώνας θα διεξαχθεί μετά τη δύση του ηλίου. Παρ’ όλα αυτά, ο Λεκλέρ κατάφερε να διατηρηθεί επικεφαλής στην κατάταξη, αφήνοντας στις επόμενες δύο θέσεις τον Ράσελ και τον Γκουανγιού Ζου της Sauber, ενώ τέταρτος ήταν ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πήρε το απόγευμα τη… σκυτάλη από τον Πέρες και μετά τους πρώτους γύρους του τέθηκε προσωρινά επικεφαλής, “γράφοντας” συνολικά 66 γύρους.

Ο Γιούκι Τσουνόντα κατετάγη πέμπτος, ολοκληρώνοντας με θετικό τρόπο την ενθαρρυντική εικόνα της RB στις δοκιμές, ενώ έκτος ήταν ο Άλεξ Άλμπον, ο οποίος ήταν ο μόνος οδηγός που είχε ολόκληρη την ημέρα το μονοθέσιο στη… διάθεσή του, με τον Ταϊλανδό να… γράφει 121 γύρους για λογαριασμό της Williams.

Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι η McLaren περιόρισε τη… συμμετοχή του Νόρις στο πρωινό πρόγραμμα, λόγω θέματος με τον συμπλέκτη, με αποτέλεσμα ο Βρετανός να παραδώσει νωρίτερα από άλλες ομάδες τη… σκυτάλη στον ομόσταυλό του, Όσκαρ Πιάστρι που κατετάγη έβδομος.

Τα αποτελέσματα της τρίτης και τελευταίας ημέρας των δοκιμών στο Μπαχρέιν ενόψει της νέας σεζόν της Formula 1 έχουν ως εξής:

