ΠΔΕ: Στην Πάτρα το Συνέδριο & Ενημερωτική Ημερίδα του Έργου HeritAdapt

Στην Πάτρα το Εναρκτήριο Συνέδριο & Ενημερωτική Ημερίδα του Έργου HeritAdapt, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InterregEuro-Med

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού έργου "HERIT ADAPT - HERItage and territoryresiliencethroughsustainableTourism, climatechangeADAPtation and ciTizenengagement", του Προγράμματος InterregEuro-MED, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής αποστολής που αφορά τον Αειφόρο Τουρισμό, φιλοξενεί στην Πάτρα τη διήμερη συνάντηση του έργου.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 09:30 π.μ, στην αίθουσα του αμφιθεάτρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, θα διεξαχθεί το συνέδριο με τίτλο " Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιώσιμος Τουρισμός απέναντι στις απειλές της κλιματικής αλλαγής" και στις 18 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ, η ενημερωτική ημερίδα Info Day του έργου HERIT ADAPT, όπου πρόκειται να παρουσιαστούν η SWOT Analysis του έργου καθώς και επιτυχή ευρωπαϊκά έργα που άφησαν το αποτύπωμα τους, όπως τα SPARC, ΑDRION INNOXENIA PLUS & DIALOFUE4TOURISM.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της ΠΔΕ,Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, σημειώνει τη σημασία του Έργου για την ΠΔΕ αλλά και την ικανοποίηση του για τις αποτελεσματικές συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ τόσων διαφορετικών εταίρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το HERIT ADAPT είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος InterregEuro MED και στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) μέσα από τη συγκρότηση διεπιστημονικών τοπικών ομάδων εργασίας (TWGs–TerritorialWorkingGroups). Κατά τη διάρκεια του έργου, θα αξιοποιηθούν δεδομένα του Βιώσιμου Μοντέλου Τουρισμού (STM- SustainableTourismModel), το οποίο θα εφαρμοστεί σε 8 επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές Euro-MED, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών UNESCO καθώς και λιγότερο γνωστών μνημείων, παράκτιων και ορεινών περιοχών.

Το Μοντέλο Βιώσιμου Τουρισμού (STM- SustainableTourismModel), εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές ανάγκες και τα οράματα, καθώς και τα υπάρχοντα πλαίσια και σχέδια, μέσα από τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων και λύσεων, καθώς και μέσα από την αξιοποίηση της διακρατικής γνώσης που έχει ήδη αποκτηθεί από άλλα ευρωπαϊκά έργα.

Το Συνεργατικό σχήμα του έργου αποτελείται από 11 εταίρους - 8 χώρες που είναι:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Επικεφαλής Εταίρος, Ελλάδα

Αθηνά-Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των επικοινωνιών και Γνώσης, Ελλάδα.

• Dubrovnik Development Agency Dura, Κροατία

• Universidad De Granada, Ισπανία

• Prijestonica Cetinje - Old Royal Capital Cetinje, Μαυροβούνιο

• Comit? R?gional Du Tourisme Et Des Loisirs Occitanie, Γαλλία

• Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, Κύπρος

• SapienzaUniversity of Rome, Ιταλία

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, Ελλάδα

• Municipality of Genoa, Ιταλία

• Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria, Βουλγαρία