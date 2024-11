Μεσολόγγι - «Βυρώνειο Κτίριο»: Ένα μουσείο για τη ζωή, το έργο και την επίδραση του Λόρδου Βύρωνα

Το Βυρώνειο Κτίριο στο Μεσολόγγι είναι ένα μουσείο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα

Το Μεσολόγγι και η Βυρωνική Εταιρεία τιμά επάξια το 2024, Αφιερωματικό Έτος για τον Λόρδο Βύρωνα, τα 200 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου Φιλέλληνα που με την ανέσπερη ακτινοβολία του συνέβαλε καθοριστικά στην εξέγερση των Ελλήνων.

Μέσα από ένα οργανωμένο και σύγχρονο υλικό, με ανέκδοτες φωτογραφίες, σπάνια κείμενα και μονάκριβα κειμήλια παρουσιάζεται ανάγλυφα η ζωή του Λόρδου Βύρωνα, του ρομαντικού ποιητή, φλογερού επαναστάτη και οραματιστή Φιλέλληνα.

Η μόνιμη Μουσειακή έκθεση «Ο Μπάιρον και η Ελλάδα», που δημιούργησε το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο για το Μουσείο της Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολόγγι με τις Επιμελήτριες-Ιστορικούς κυρίες Νατάσα Καστρίτη και Ρεγγίνα Κατσιμάρδου, αγγίζει εσώψυχα τον κάθε επισκέπτη που υποκλίνεται στο μεγαλείο της ηρωικής θυσίας των Ελευθέρων Πολιορκημένων, καθώς και στον μύθο του Λόρδου Βύρωνα, το σύμβολο του Φιλελληνισμού, που με την ανέσπερη ακτινοβολία του έργου και της δράσης του συνέβαλε υπέρ του Απελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων.

Παράλληλα με την μόνιμη έκθεση, στους χώρους του Βυρώνειου Κτιρίου, βρίσκεται σε εξέλιξη η εικαστική έκθεση της Φωτογράφου Μαρίας Στέφωση στη Βιβλιοθήκη με επίκεντρο τον Μπάιρον και τίτλο «… Then look around, and choose thy Ground, and take thy rest», καθώς επίσης η ζωγραφική έκθεση στο κλιμακοστάσιο του Βυρώνειου κτιρίου, με έργα των καλλιτεχνών Δημήτρη Κρέτση, Νικολάου Ντούμα, Άννας Φιλίνη και Γιάννη Ρόμπολα, με τίτλο «Ατενίζοντας πορτραίτα του Λόρδου Βύρωνα».

Μια πραγματική πανδαισία αρχειακού υλικού και έργα τέχνης που φωτίζουν τη ζωή του Λόρδου, με την επιμέλεια της ακούραστης Προέδρου της Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κυρίας Ροδάνθης Φλώρου, η οποία εργάζεται ακατάπαυστα πολλά χρόνια τόσο για τη διαφύλαξη σπουδαίων κειμηλίων και ντοκουμέντων, όσο και την ανάπτυξη ενός μοναδικού πολιτιστικού θησαυρού.

Μέσα στο 2024, Αφιερωματικό Έτος για τον Λόρδο Βύρωνα, εκατοντάδες επισκέπτες έχουν περάσει το κατώφλι από το Βυρώνειο Κτίριο, όπου μαγεύονται από το μεγαλείο της ζωής του Φιλέλληνα σε συνάρτηση με την άψογη επιμέλεια, σύγχρονη αποτύπωση και θερμή φιλοξενία.

Βυρώνειο Κτίριο

302 00 Μεσολόγγι

Τηλ. +30 26310 23174

Κιν. +30 697 780 4076

email: byronlib@gmail.com

www.messolonghibyronsociety.gr

iaitoloakarnania.gr