«Mairoula» από το Δη.Πε.Θε. Αγρινίου

Το Δη.Πε.Θε. Αγρινίου συνεχίζει τις διαδικτυακές του προβολές με το δεύτερο κύκλο της Πειραματικής Σκηνής, και το έργο «Mairoula» της Μαριάννας Νικολογιάννη.

Το θεατρόφιλο κοινό μπορεί να παρακολουθήσει την παράσταση δωρεάν στο επίσημο μας κανάλι στο youtube, ή στο ανανεωμένο μας site: www.dipethe-agriniou.gr

Λίγα λόγια για το έργο:

”Hello my name is Mairoula…and for the last two years I have lived in London…

but tonight I m going back to my country!”

Μια κοπέλα η Μαιρούλα, ήδη μετανάστης στην Αγγλία τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται σε δίλημμα για το αν θα επιστρέψει στην χώρα της την Ελλάδα ή θα συνεχίσει να ζει στο Λονδίνο.

Την παραμονή της επιστροφής της στην Ελλάδα, η Mairoula σε δίλημμα για τη σωστή απόφαση, παλεύει με τις σκέψεις της και την αναζήτηση της ευτυχίας της, να μείνει στο Λονδίνο ή να γυρίσει στην χώρα της, την Ελλάδα;

Έτσι λοιπόν παρουσιάζει στο “Αγγλικό κοινό” τους προβληματισμούς της με άμεσο και απολαυστικό τρόπο, αντιπροσωπεύοντας ένα μεγάλο μέρος νέων που φεύγουν για το εξωτερικό, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, καθώς και τη μόνιμη σκέψη τους για την επιστροφή τους στην χώρα τους και στους δικούς τους ανθρώπους.

Σκηνοθεσία: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Εικαστικό περιβάλλον: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ

Φωτισμοί: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΟΣ

Βοηθοί σκηνοθέτη: ΑΣΤΕΡΩ ΠΕΡΓΑΝΤΗ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ

Ερμηνεύει η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ

Το video είναι διαθέσιμο για το κοινό στην εξής διεύθυνση:

Επισημαίνουμε τη θεμελιώδη διαφορά της παρακολούθησης μίας παράστασης στο θέατρο απ’ ό,τι στην οθόνη. Άλλωστε η εμπειρία που προσφέρει το θέατρο στον θεατή νοείται μόνο με την αλληλεπίδραση ηθοποιών-κοινού.

Ωστόσο, το θέατρο στην παρούσα συγκυρία -έστω δια της οθόνης- μπορεί να παρηγορήσει και κυρίως να θυμίσει την αξία όσων θεωρούσαμε αυτονόητα.

Μπορεί επίσης να εμψυχώσει το κοινωνικό σύνολο που σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, έχει ανάγκη από ποιοτική ψυχαγωγία.

από το Δη.Πε.Θε.Αγρινίου

