James Kottak: Πέθανε ο πρώην ντράμερ των θρυλικών Scorpions σε ηλικία 61 ετών

Ο πρώην ντράμερ των Scorpions και των Kingdom Come, James Kottak, πέθανε σε ηλικία 61 ετών.

Η κόρη του μουσικού Tobi δήλωσε στο TMZ ότι ο Kottak πέθανε το πρωί της Τρίτης στο Louisville του Kentucky.

Τα αίτια του θανάτου του είναι προς το παρόν άγνωστα.

Ο Kottak ήταν περισσότερο γνωστός ως ντράμερ του γερμανικού ροκ συγκροτήματος Scorpions – στις επιτυχίες του οποίου περιλαμβάνονται τα «Rock You Like a Hurricane» και «No One Like You» από το 1996-2016 και ήταν το μακροβιότερο μέλος του συγκροτήματος.

Απολύθηκε από το συγκρότημα λόγω του αλκοολισμού, τον Σεπτέμβριο του 2016 και αντικαταστάθηκε από το πρώην μέλος των Motorhead Mikkey Dee.

Το «αντίο» των Scorpions

«Πολύ θλιβερά νέα… Ο αγαπημένος μας φίλος και ντράμερ για 20 χρόνια James Kottak έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετώ. Ο James ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος μουσικός και αγαπητός οικογενειάρχης. Ήταν ο “αδελφός μας από άλλη μητέρα” και θα μας λείψει πραγματικά. Rock’n Roll Forever RIP James

Klaus, Rudolf, Matthias, Pawel και Mikkey».

Πηγή: Daily Mail