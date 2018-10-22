Τα τελικά αποτελέσματα του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου
Τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου έχουν ως εξής:
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ :304
ΕΛΑΒΑΝ:
1) «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΨΗΦΟΙ 193 7 ΕΔΡΕΣ
2) «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ» ΨΗΦΟΙ 74 3 ΕΔΡΕΣ
3) «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΨΗΦΟΙ 28 1 ΕΔΡΑ
ΣΤΟ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΣΙΕΛ
ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΡΩΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ