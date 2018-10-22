Δευτέρα 22 Οκτώβριος 2018

News Headlines

Τα τελικά αποτελέσματα του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου

Τα τελικά αποτελέσματα του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου

Αγρινιο, Κοινωνικα Νεα

Τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου έχουν ως εξής: 

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ :304

ΕΛΑΒΑΝ:

1) «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ΨΗΦΟΙ 193 7 ΕΔΡΕΣ
2) «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ» ΨΗΦΟΙ 74 3 ΕΔΡΕΣ
3) «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΨΗΦΟΙ 28 1 ΕΔΡΑ

ΣΤΟ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΣΙΕΛ
ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΡΩΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δυτική Ελλάδα: Νεκρός 45χρονος σε τροχαίο (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Σχετικες Δημοσιευσεις

Αφήστε μια απάντηση