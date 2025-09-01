Ζόζεφιν: «Την έριξε κάτω το κύμα, το είχε ξαναπάθει» - Γειτόνισσα της γιαγιάς της περιγράφει πώς πνίγηκε

Συγκλονίζει η γειτόνισσα της γιαγιάς της Ζόζεφιν, περιγράφοντας πώς πνίγηκε η 91χρονη γυναίκα σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη.

Γειτόνισσα της 91χρονης μίλησε στον ANT1 για το τραγικό περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι το κύμα έριξε την άτυχη γυναίκα και δεν υπήρχε κάποιος κοντά της για να τη βοηθήσει να σηκωθεί, προσθέτοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά τις προηγούμενες δύο φορές είχε σταθεί τυχερή και την έβγαζαν άτομα που βρισκόντουσαν κοντά της.

«Πήγε να βγει, αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε κύμα. Την έριξε κάτω το κύμα. Έχασε την ισορροπία της και δεν ήταν κανένας εδώ να την πιάσει. Πρέπει να ήπιε νερό και έτσι πνίγηκε. Το είχε ξαναπάθει άλλες δύο φορές. Πήγε εκεί, δεν μπορούσε να βγει, τη βγάζαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα της γιαγιάς της Ζόζεφιν.

Επί 35 λεπτά προσπαθούσαν να την επαναφέρουν, σύμφωνα με ναυαγοσώστη διπλανής παραλίας

Για το τραγικό περιστατικό μίλησε και ναυαγοσώστης που βρισκόταν στη διπλανή παραλία και έσπευσε στο σημείο να βοηθήσει την 91χρονη.

«Δεν έβρισκα σφυγμό. Μαζί μου ήταν δύο γιατροί, οι οποίοι με βοήθησαν. Ξεκίνησα αμέσως τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, έβαλα απινιδωτή και η διαδικασία κράτησε 25-35 λεπτά. Νομίζω στα 35 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο. Από εκεί και πέρα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά δυστυχώς, παρ' όλο που έβγαζε υγρά η γυναίκα, δεν κατάφερε να επανέλθει», είπε.

