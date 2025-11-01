Ζούσαν στην ίδια πόλη αλλά δεν ήξεραν: Αδέρφια έσμιξαν ξανά μετά από 60 χρόνια!

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία έχει συνεπάρει την τοπική κοινωνία της Καν στη Γαλλία.

Δύο αδέλφια, που είχαν χωριστεί σχεδόν έξι δεκαετίες, αντάμωσαν ξανά χάρη σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Ouest-France.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο η εφημερίδα είχε αφηγηθεί την ιστορία του 59χρονου Φρεντερίκ Σελό, ο οποίος μόλις είχε μάθει ότι είχε έναν μικρότερο αδελφό, ονόματι Ζαν-Μαρκ, που είχε δοθεί για υιοθεσία κάπου στη Νορμανδία. Λίγο μετά τη δημοσίευση, το ρεπορτάζ βοήθησε τους δύο άνδρες να βρουν ο ένας τον άλλον, ανακαλύπτοντας μάλιστα πως ζούσαν σε απόσταση μόλις μερικών εκατοντάδων μέτρων, στην ίδια πόλη.

Πώς τελικά κατάφεραν να βρει ο ένας τον άλλον

Η αναζήτηση ξεκίνησε όταν ο Φρεντερίκ, μεγαλωμένος ως μοναχοπαίδι, ανακάλυψε τυχαία το 2022 ένα οικογενειακό βιβλίο που αποκάλυπτε ότι είχε έναν αδελφό, γεννημένο δύο χρόνια μετά από εκείνον, το 1968. Ο Ζαν-Μαρκ είχε περάσει τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του σε παραμάνα και στη συνέχεια δόθηκε για υιοθεσία μέσω της κρατικής υπηρεσίας πρόνοιας.

Παρότι οι αρμόδιες Αρχές δεν του επέτρεψαν πρόσβαση στον φάκελο υιοθεσίας, η δημοσίευση της ιστορίας προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ΜΜΕ. Τελικά, μια ερασιτέχνις γενεαλόγος, η Ανί Ρονσέν, έδωσε το καθοριστικό στοιχείο: ένα όνομα και μια διεύθυνση.

Όταν ο Ζαν-Μαρκ τελικά διάβασε το γράμμα του αγνώστου που του έλεγε πως είναι ο αδελφός του, δυσκολεύτηκε να το πιστέψει. «Ήξερα ότι είχα υιοθετηθεί», είπε, «αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι είχα αδελφό». Η σύζυγός του, Ζιζέλ, βρήκε το σχετικό άρθρο στο διαδίκτυο και κατάλαβε αμέσως ότι επρόκειτο για τον Ζαν-Μαρκ.

Η πρώτη τους συνάντηση ήταν γεμάτη συγκίνηση. Ο Φρεντερίκ είπε πως ένιωσε αμέσως ότι βρήκε «έναν καλό άνθρωπο» και χάρηκε που μπορούσε επιτέλους να παίξει τον ρόλο του μεγάλου αδελφού. Ο Ζαν-Μαρκ, από την πλευρά του, παραδέχτηκε πως όλη του τη ζωή αναρωτιόταν γιατί η μητέρα τους τον είχε εγκαταλείψει. Σήμερα έχει πλέον συναντήσει τη βιολογική του μητέρα και προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές του παρελθόντος.

Τα δύο αδέλφια, αν και γνωρίζουν πως δεν μπορούν να αναπληρώσουν τα 50 χρόνια που έχασαν, δηλώνουν αποφασισμένα να ζήσουν στο έπακρο τη σχέση τους: «Θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί», λένε.

Η συγκλονιστική τους ιστορία θα παρουσιαστεί και σε ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ της εκπομπής Les Pieds sur Terre στο France Culture, με τίτλο «Οι αδελφοί που δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλον».

thebest.gr