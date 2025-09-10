Ζουμερό μοσχαράκι με μπάμιες στην κατσαρόλα - Γευστική απόλαυση για όλη την οικογένεια
Συνταγή για ζουμερό μοσχαράκι με μπάμιες στην κατσαρόλα, ένας γευστικός συνδυασμός για το μεσημεριανό σας.
Υλικά
- 1 κιλό μοσχάρι ελιά, κομμένο σε κύβους των 4 εκ.
- 750 γρ. μπάμιες, καθαρισμένες φρέσκες ή κατεψυγμένες
- 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε μικρά καρεδάκια
- 4 μέτριες ώριμες ντομάτες τριμμένες
- 200 ml ντοματοχυμό ελαφρώς συμπυκνωμένο
- 1 κ.γ. ζάχαρη
- 400 ml ζωμό κότας
- 2 κ.σ. φύλλα δυόσμο ψιλοκομμένα (ή μαϊντανό, προαιρετικά)
- 100 ml ελαιόλαδο
- αλάτι
- πιπέρι
Εκτέλεση
- Σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο, κοχλαστό νερό βράζετε τις μπάμιες για 5 λεπτά περίπου.
- Τις στραγγίζετε και τις αφήνετε στην άκρη.
- Σε μια φαρδιά κατσαρόλα, ζεσταίνετε σε δυνατή φωτιά, το ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρέας για 4-5 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει απ’ όλες τις πλευρές.
- Προσθέτετε το κρεμμύδι και συνεχίζετε το σοτάρισμα για άλλα 2 λεπτά μέχρι να μαλακώσει.
- Ρίχνετε τη ντομάτα, το ντοματοχυμό, το ζωμό, τη ζάχαρη και ανακατεύετε.
- Σκεπάζετε τη κατσαρόλα με το καπάκι της, χαμηλώνετε τη φωτιά και σιγοβράζετε το κρέας για 50 λεπτά περίπου ή μέχρι να μισο-μαλακώσει.
- Στη συνέχεια προσθέτετε τις μπάμπιες, αλατοπιπερώνετε το φαγητό και συνεχίζετε το μαγείρεμα για άλλα 30 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας.
- Ξεσκεπάζετε το φαγητό, προσθέτετε το δυόσμο (προαιρετικά), ανακινείτε τη κατσαρόλα και την αφαιρείτε από τη φωτιά.
- Το σερβίρετε ζεστό και το συνοδεύετε με φρέσκο ζεστό ψωμί και τυρί φέτα.
Πηγή: newsbeast.gr