Ζουμερό μοσχαράκι με μπάμιες στην κατσαρόλα - Γευστική απόλαυση για όλη την οικογένεια

Συνταγή για ζουμερό μοσχαράκι με μπάμιες στην κατσαρόλα, ένας γευστικός συνδυασμός για το μεσημεριανό σας.

 

Υλικά

  • 1 κιλό μοσχάρι ελιά, κομμένο σε κύβους των 4 εκ.
  • 750 γρ. μπάμιες, καθαρισμένες φρέσκες ή κατεψυγμένες
  • 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε μικρά καρεδάκια
  • 4 μέτριες ώριμες ντομάτες τριμμένες
  • 200 ml ντοματοχυμό ελαφρώς συμπυκνωμένο
  • 1 κ.γ. ζάχαρη
  • 400 ml ζωμό κότας
  • 2 κ.σ. φύλλα δυόσμο ψιλοκομμένα (ή μαϊντανό, προαιρετικά)
  • 100 ml ελαιόλαδο
  • αλάτι
  • πιπέρι

Εκτέλεση

  1. Σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο, κοχλαστό νερό βράζετε τις μπάμιες για 5 λεπτά περίπου.
  2. Τις στραγγίζετε και τις αφήνετε στην άκρη.
  3. Σε μια φαρδιά κατσαρόλα, ζεσταίνετε σε δυνατή φωτιά, το ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρέας για 4-5 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει απ’ όλες τις πλευρές.
  4. Προσθέτετε το κρεμμύδι και συνεχίζετε το σοτάρισμα για άλλα 2 λεπτά μέχρι να μαλακώσει.
  5. Ρίχνετε τη ντομάτα, το ντοματοχυμό, το ζωμό, τη ζάχαρη και ανακατεύετε.
  6. Σκεπάζετε τη κατσαρόλα με το καπάκι της, χαμηλώνετε τη φωτιά και σιγοβράζετε το κρέας για 50 λεπτά περίπου ή μέχρι να μισο-μαλακώσει.
  7. Στη συνέχεια προσθέτετε τις μπάμπιες, αλατοπιπερώνετε το φαγητό και συνεχίζετε το μαγείρεμα για άλλα 30 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας.
  8. Ξεσκεπάζετε το φαγητό, προσθέτετε το δυόσμο (προαιρετικά), ανακινείτε τη κατσαρόλα και την αφαιρείτε από τη φωτιά.
  9. Το σερβίρετε ζεστό και το συνοδεύετε με φρέσκο ζεστό ψωμί και τυρί φέτα.

Πηγή: newsbeast.gr

01 Σεπ 2025

Ετικέτες: μοσχαράκι, ΜΠΑΜΙΕΣ, συνταγή, ΦΑΓΗΤΟ

