Ζορίκα: Η παραμυθένια λίμνη με τα νούφαρα στο Ζαγόρι

Η λίμνη Ζορίκα είναι μια μικρή, φυσική και παραμυθένια λίμνη που βρίσκεται στο ανατολικό Ζαγόρι, πνιγμένη μέσα σε ένα δάσος μαυρόπευκων.

Οι περισσότεροι την γνωρίζουν ως «η λίμνη με τα νούφαρα», ενώ την ονομασία Ζορίκα την πήρε από το ρέμα που κυλάει λίγο πιο χαμηλά. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Φλαμπουράρι και Γρεβενίτι, ακριβώς πάνω στον επαρχιακό δρόμο που έρχεται από τη λίμνη των Πηγών του Αώου, δημιουργώντας ένα ονειρικό σκηνικό στη φύση.

Το μέγεθος είναι πολύ μικρό, καθώς φτάνει περίπου τα 2 στρέμματα, με μια περίμετρο 180 μέτρων. Το ιδιαίτερο με τη λίμνη Ζορίκα, πέρα από τη μαγευτική ομορφιά της, είναι ότι αποτελεί έναν σπάνιο οικότοπο, μια μικρή φυσική λίμνη στη μέση του δάσους, σημαντικό βιότοπο για διάφορα είδη της δασικής πανίδας και χλωρίδας.

Η λίμνη αγκαλιάζεται από ένα δάσος που αποτελείται από όμορφα μαύρα πεύκα, ενώ λίγο πιο πάνω υπάρχουν οξιές. Μεγάλο μέρος της επιφάνειάς της καλύπτεται από νούφαρα, τα οποία όταν ανθίζουν, στις αρχές του καλοκαιριού, δίνουν μια ονειρική εικόνα στο τοπίο. Μέσα και γύρω από τη λίμνη ζούνε μπούφοι και σπάνιοι μαύροι δρυοκολάπτες, αλπικοί τρίτωνες, σαλαμάνδρες, σαΐτες, δεντρογαλιές, σπιτόφιδα και οχιές.

