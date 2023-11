Ζωντανή η 8χρονη που ο πατέρας της είχε δηλώσει ανακουφισμένος που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς και δεν απήχθη

Μία 8χρονη που πίστευαν ότι είχε σφαγιαστεί στο Ισραήλ από τρομοκράτες της Χαμάς θεωρείται τώρα ότι είναι ζωντανή και βρίσκεται μεταξύ εκείνων που κρατούνται όμηροι στη Γάζα.

Η Έμιλι Χαντ, με καταγωγή από την Ιρλανδία και το Ισραήλ, φέρεται να ήταν ένα από τα τουλάχιστον 130 άτομα που σκοτώθηκαν στη φονική σφαγή στο κιμπούτς Be’eri. Το κοριτσάκι το βράδυ της 6ης προς την 7η Οκτωβρίου είχε πάει να κοιμηθεί στο σπίτι μιας φίλης της.

Στον απόηχο της επίθεσης, σε συνέντευξη που είχε κάνει τον γύρο του κόσμου, ο ιρλανδικής καταγωγής πατέρας της Τόμας Χαντ με δάκρυα στα μάτια είχε δηλώσει ότι ένιωθε ανακούφιση που η κόρη είχε σκοτωθεί αντί να πέσει στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς.

Μετά από ένα μήνα πένθους, πιστεύοντας ότι είχε σκοτωθεί, η οικογένειά της αποκάλυψε σήμερα ότι οι ισραηλινές αρχές τους είπαν ότι το κορίτσι είναι όμηρος της Χαμάς και πιθανότατα κρατείται κάπου στην Λωρίδα της Γάζας.

Η μεγαλύτερη αδελφή της Έμιλι, Νάταλι Χαντ, δήλωσε στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Channel 12: «Μας είπαν ότι είχε δολοφονηθεί. Πενθούσαμε. Στις 31 Οκτωβρίου, μας είπαν ότι ήταν πολύ πιθανό να την είχαν απαγάγει».

Όταν η Νάταλι ρωτήθηκε αν ήθελε να πει κάτι στην αδερφή της, σε περίπτωση που την άκουγε, είπε: «Θέλω να σου πω ότι κάνουμε τα πάντα για να σε πάρουμε σπίτι. Ξέρουμε ότι σε κρατούν όμηρο. Σε αγαπάμε τόσο πολύ και μας λείπεις».

Η Νάταλι πρόσθεσε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι της είπαν ότι η φίλη της Έμιλι και η μητέρα της, στο σπίτι της οποίας έμενε, είναι επίσης πιθανό να είναι όμηροι και της Χαμάς.

Ο πατέρας των κοριτσιών, ο οποίος δεν είναι Εβραίος και γεννήθηκε στην παραλιακή πόλη Dún Laoghaire στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, σε μια συγκλονιστική συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ξέσπασε σε λυγμούς καθώς αφηγήθηκε τη στιγμή που επιτέλους πληροφορήθηκε ότι βρέθηκε το πτώμα της κόρης του – και είπε ότι η αντίδρασή του ήταν ανακούφιση που δεν ήταν ανάμεσα στους απαχθέντες.

«Είπαν, “Βρήκαμε την Έμιλι. Είναι νεκρή”, και εγώ είπα “Ναι!”. Είπα “ναι” και χαμογέλασα, γιατί αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή από τις πιθανότητες που ήξερα», είπε ο τραγικός πατέρας με τρεμάμενη φωνή.

«Δεν το έκανε πολύ συχνά, αλλά δυστυχώς εκείνο το βράδυ, το συγκεκριμένο βράδυ της Παρασκευής- πήγε να κοιμηθεί στο σπίτι της φίλης της», είπε ο Χαντ. Το επόμενο πρωί, το κιμπούτς δέχτηκε επίθεση.

Ο Χαντ περιέγραψε πώς αισθανόταν: «Σκέφτηκα, ότι ο στρατός θα ερχόταν σύντομα. Απλά κρατήσου λίγο ακόμα, και ακόμα περισσότερο, και ακόμα περισσότερο». Αργότερα, όταν ο Χαντ ενημερώθηκε για τη δολοφονία της κόρης του, είπε: «Απλά είπα “Ναι!”».

Δείτε τη συγκλονιστική συνέντευξη του Τόμας Χαντ όταν είχε μάθει ότι η κόρη του είχε δολοφονηθεί από τη Χαμάς

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter’s tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI

— CNN (@CNN) October 12, 2023