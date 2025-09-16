Ζωής Λάσκαρη: Ξεμπλόκαρε η δημοπρασία των κοσμημάτων της - «Τα πρώτα 3000 ευρώ θα δοθούν…»

«Πράσινο» φως στη δημοπρασία των κοσμημάτων της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη και περιλαμβάνει οκτώ κοσμήματα με τετραψήφιες και πενταψήφιες τιμές ανάμεσά τους τα πολύτιμα σκουλαρίκια που φορούσε η ηθοποιός.

Οι δυο πλευρές (της οικογένειας και της διαχειρίστριας εταιρίας) ήρθαν σε συμφωνία, ώστε να δοθούν όλα τα χρωστούμενα χρήματα από το 2017 μέχρι και σήμερα για το σπίτι στο Πόρτο Ράφτη, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η ηθοποιός και σήμερα μένει η Μάρθα Κουτουμάνου.

Σύμφωνα με την εκπομπή Super Κατερίνα, η δημοπρασία θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα και τα χρήματα θα μοιραστούν, ώστε να καλυφθούν όλες οι «τρύπες».

«Τα ρώτα 3.000 ευρώ από την δημοπρασία των κοσμημάτων θα τα δώσω στην διαχειρίστρια εταιρεία», δήλωσε ο κύριος Τσαγκαράκης που είναι ο υπεύθυνος της δημοπρασίας.

Από την άλλη, ο δικηγόρος της Μάρθας Κουτουμάνου, κ. Μπάκας, δήλωσε: «Η Μαρία έχει εγκρίνει την πρόταση του Γιώργου Τσαγκαράκη και αναμένεται να την υπογράψει», ενώ ξεκαθαρίστηκε πως μέρος του ποσού από την δημοπρασία θα δοθεί και στην ίδια.

Σε προηγούμενη εμφάνισή του στην τηλεόραση, ο Γιώργος Τσαγκαράκης είχε αποκαλύψει ένα κόσμημα που θα δημοπρατηθεί, αλλά και το πιο ακριβό κόσμημα που είναι τα σκουλαρίκια. Συνολικά τα κοσμήματα που θα πουληθούν είναι 8.

«Οι αξίας του στις βιτρίνες έχουν τετραψήφιους και ορισμένα πενταψήφιους αριθμούς. Τα σκουλαρίκια είναι αυτά που έχουν την μεγαλύτερη αξίας. Υπερβαίνει τις 40 χιλιάδες ευρώ σε κάποια βιτρίνα. Μεγαλύτερη αξία έχουν και επειδή τα φορούσε η Ζωή», ανέφερε ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Πηγή: govastileto.gr