Ζωή μεγιστάνα αστυνομικός που συνελήφθη για εμπλοκή σε κύκλωμα ναρκωτικών με καταθέσεις 602.000 ευρώ

Ζωή μεγιστάνα με καταθέσεις 602.000 ευρώ ο αστυνομικός που συνελήφθη για εμπλοκή σε κύκλωμα ναρκωτικών, ενώ ζούσε σαν μεγαλοεπιχειρηματίας, με μία καθημερινότητα που θα ζήλευαν άτομα με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια από αυτόν.

Πριν λίγες ημέρες οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ εξάρθρωσαν δύο κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο 38χρονος αστυνομικός που υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Ιωνίας με τον βαθμό του υπαρχιφύλακα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, ο συνάδελφός τους φέρεται να παρείχε υπηρεσίες στον αρχηγό της μίας εγκληματικής οργάνωσης ενώ ταυτόχρονα είχε αναλάβει να διευρύνει το πελατολόγιο της. Έτσι σύστηνε στον αρχηγό και στα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας νέους πελάτες ενώ και ο ίδιος προμηθευόταν συστηματικά ποσότητες κοκαϊνης, τις οποίες τις πουλούσε σε άλλα άτομα έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Αυτό όμως που προκάλεσε σοκ ήταν οι καταθέσεις του στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, οι οποίοι στις 9 Οκτωβρίου 2025 ξεπερνούσαν τις 602.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο διαβιβαστικό των αστυνομικών Αρχών ο 38χρονος υπαρχιφύλακας τα προηγούμενα χρόνια είχε προχωρήσει σε αγορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. «Επιπροσθέτως, προέκυψε πως εντός των φορολογικών ετών 2023 και 2024, προέβη σε αγορές με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ύψους 161.177,40 ευρώ και 127.912,26 ευρώ αντίστοιχα, τη στιγμή που το σύνολο των μισθοδοσιών του ανερχόταν στα 15.917,93 ευρώ και 17.670,44 ευρώ, αντίστοιχα».