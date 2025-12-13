Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, 2025
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» με τον Διαμαντή Καραναστάση

Μπορεί οι δρόμοι τους πολιτικά να χώρισαν, όμως η σχέση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παντελή Καραναστάση δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί στο ελάχιστο.

Μάλιστα, η πρόεδρος του κόμματος ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook φωτογραφία από γεύμα που είχαν μαζί, απολαμβάνοντας τη θέα της θάλασσας σε κοινή τους έξοδο.

«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» έγραψε στο σχόλιο η Ζωή Κοωνσταντοπούλου, με τους ακόλουθούς της να «στολίζουν» την ανάρτησή της με πολλά likes.

Δείτε την φωτογραφία:

