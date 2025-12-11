«Ζωγραφίζω το μέλλον της πόλης μου»: Μια ξεχωριστή έκθεση στο Αγρίνιο

Σε μια ξεχωριστή έκθεση γεμάτη χρώμα, όνειρα και αισιοδοξία. προσκαλεί μικρούς και μεγάλους ο Δήμος Αγρινίου, μέσα στο εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων.

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζονται 125 έργα μαθητών που συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα: «Ζωγραφίζω το μέλλον της πόλης μου!» — μια δράση αφιερωμένη στην ενίσχυση της συμμετοχής της μαθητικής κοινότητας στη διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2024–2028.

Οι μαθητές του Αγρινίου αποτύπωσαν, μέσα από τη φαντασία και τη φρεσκάδα τους, το όραμά τους για μια πόλη πιο φωτεινή, ανθρώπινη και δημιουργική. Οι ζωγραφιές τους, γεμάτες έμπνευση και χριστουγεννιάτικη ζεστασιά, μας υπενθυμίζουν πως το μέλλον γράφεται καλύτερα όταν το σχεδιάζουμε όλοι μαζί.

«Σας περιμένουμε στην εκδήλωση βράβευσης των μαθητών των οποίων τα έργα διακρίθηκαν, τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025, στη Παλαιά Δημοτική Αγορά, στις 19:00.

Ας γιορτάσουμε μαζί τη δημιουργικότητα, την ελπίδα και το αυριανό Αγρίνιο που ζωγραφίζουν τα παιδιά μας», αναφέρει στο κάλεσμά του ο Δήμος Αγρινίου.