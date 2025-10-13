Ζίτσα Ιωαννίνων: Η πρώτη πολύτεκνη οικογένεια από Αθήνα μετακόμισε στο χωριό της Ηπείρου

Η πρώτη πολύτεκνη οικογένεια μετακόμισε από την Αθήνα στην Ζίτσα Ιωαννίνων. Μόλις την περασμένη εβδομάδα η Νάνσυ Τσάμη και ο σύζυγός της Κωνταντίνος Αράπογλου άφησαν την Αθήνα για να κάνουν μια νέα αρχή με τα τέσσερα παιδιά τους στο όμορφο χωριό της Ηπείρου.

Ένα χωριό που θέλει να νικήσει το πρόβλημα του δημογραφικού. Για το λόγο αυτό πριν από μήνες και όπως είχε γράψει το iefimerida έγινε προσπάθεια ώστε η Φουρνά μέσω του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού που τρέχουν η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή και ο ιερέας Κωνσταντίνος Ντούσικος, να την υιοθετήσει. Η αγγελία που είχαν δει πριν από περίπου έξι μήνες ο Κωνσταντίνος και η Νάνσυ και αφορούσε τη Φουρνά τους έφεραν σε επαφή με την Παναγιώτα Διαμαντή η οποία έχοντας ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία με τη Ζίτσα τους προέτρεψε να πάνε εκεί καθώς υπήρχε σπίτι, αλλά και εργασία. «Πήγαμε είδαμε το χωριό μας άρεσε πάρα πολύ και αμέσως αποφασίσαμε να μετακομίσουμε στη Ζίτσα. Είχαμε κάποιους προβληματισμούς για τα σχολεία των παιδιών όπως τα αγγλικά αλλά και για την ιατρική περίθαλψη, αλλά μόλις μας είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε άλλο εμπόδιο στην απόφασή μας να φύγουμε από την Αθήνα που μέναμε και να έρθουμε στο χωριό» θα πει στο iefimerida η κα Νάνσυ Τσάμη.

Μια πολύτεκνη οικογένεια ανοίγει τον δρόμο για την αναβίωση της Ζίτσας

Έτσι, η πρώτη οικογένεια και μάλιστα πολύτεκνη, μετακόμισε στη Ζίτσα ανοίγοντας τον δρόμο και σε άλλες οικογένειες που έχουν εκφράσει την επιθυμία να φύγουν από τα αστικά κέντρα για να ζήσουν στην ύπαιθρο βοηθώντας έτσι στο πρόβλημα που υπάρχει με το δημογραφικό. «Πάντα μας άρεσε η ζωή στη φύση, αλλά οι ζωές μας ήταν στην πόλη. Θέλουμε όμως μια άλλη ποιότητα για τα παιδιά μας και γι’ αυτό όταν μάθαμε για την αγγελία που υπήρχε για τη Φουρνά ήρθαμε σε επαφή με την κα Διαμαντή η οποία μας βοήθησε ώστε να έρθουμε στη Ζίτσα», προσθέτει η κα Τσάμη.

«Νέα Ζωή στο Χωριό»: Ένα σπίτι γεμάτο φωνές και ελπίδα

Από την πλευρά της, η Παναγιώτα Διαμαντή ανέφερε: «Είμαστε τόσο συγκινημένοι, χαρούμενοι και περήφανοι που μοιραζόμαστε μαζί σας τα νέα, πως η πρώτη οικογένεια με τέσσερα παιδάκια μετακόμισε τις προηγούμενες μέρες στη Ζίτσα Ιωαννίνων μέσω της δράσης μας «Νέα Ζωή στο Χωριό » Ένα σπίτι ξανάνοιξε, μια αυλή γέμισε φωνές, κι ένα χωριό διώχνει μακριά τον κίνδυνο της ερημοποίησης που καραδοκούσε να κλείσει τα σχολεία του. Η καρδιά μας είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους της Ζίτσας, την Κοινότητα και τον Δήμο, που στέκονται στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή με αγάπη και πίστη».

Δασκάλα και ιερέας ξαναγράφουν την ιστορία ενός χωριού

Η Φουρνά έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση όταν η δασκάλα του χωριού Παναγιώτη Διαμαντή με τον ιερέα Κωνσταντίνο Ντούτσικο πραγματοποίησαν από τον Αύγουστο του 2024 διαδικτυακό κάλεσμα σε οικογένειες που θα ήθελαν να ζήσουν εκεί προσφέροντάς τους σπίτι και δουλειά. Εδώ και έναν χρόνο η Φουρνά κατάφερε ώστε τα σχολεία της να ανοίξουν κανονικά με μαθητές. Παράλληλα, άνοιξε για πρώτη φορά φούρνος μετά από είκοσι χρόνια, ενώ η πρώτη πολύτεκνη οικογένεια που μετακόμισε εκεί έχει πλέον δική της επιχείρηση, στον κλάδο της εστίασης. Σύμφωνα με την κα Διαμαντή «αυτή τη στιγμή στη Φουρνά μένουν έξι οικογένειες και μέχρι τον Δεκέμβριο αναμένεται άλλη μία, ενώ υπάρχει λίστα αναμονής 50 οικογενειών. Στη Ζίτσα έχουμε ήδη την πρώτη οικογένεια, ενώ έχουμε περίπου 30 οικογένειες σε αναμονή».

