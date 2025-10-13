«Ζήτημα Ζωής» στο Καρπενήσι: Μαθητές μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια με προσομοίωση ανατροπής οχήματος

Από την Ευρυτανία ξεκίνησε δράση «Ζήτημα Ζωής» για την οδική ασφάλεια, με τη συμμετοχή μαθητών του ΕΠΑΛ και του ΓΕΛ Καρπενησίου.

Από το Καρπενήσι έκανε την έναρξή του το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζήτημα Ζωής», μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιωσιμότητας και Ασφάλειας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών και μαθητριών σε ζητήματα οδικής ασφάλειας και υπεύθυνης συμπεριφοράς στο δρόμο, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και διαδραστικά μέσα.

Η δράση περιλαμβάνει τη χρήση σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού, όπως προσομοιωτές οδήγησης, ειδικά λογισμικά και πραγματικά οχήματα, με τη συμμετοχή ειδικών συγκοινωνιολόγων και εκπαιδευτών οδικής ασφάλειας. Σκοπός είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία της υπεύθυνης στάσης στην κυκλοφορία και να αποκτήσουν από νωρίς τις βασικές αρχές ασφαλούς μετακίνησης.

Η έναρξη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, από το Επαγγελματικό Λύκειο Καρπενησίου, με τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών του ΕΠΑΛ και του ΓΕΛ της πόλης. Θα συνεχιστεί σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς, με επόμενους σταθμούς τη Μακρακώμη, τη Λαμία, την Άμφισσα, τη Λιβαδειά, το Αλιβέρι και την Κάρυστο.

Στην εκδήλωση στο Καρπενήσι παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Γεώργιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας Άρης Τασιός, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Στερεάς Ελλάδας Αναστάσιος Βελισσαρίου, η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Καρπενησίου Χριστίνα Σβερώνη, ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Χρήστος Μαρκαντώνης κ.ά.

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της για την προώθηση, την παραγωγή και τη διάχυση γνώσης και της οδικής ασφάλειας, υλοποιεί δράσεις με τους μαθητές και των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων. Οφείλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας, όπως αυριανούς οδηγούς, ότι η σωστή οδική συμπεριφορά είναι ένδειξη πολιτισμού. Για έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα, έναν κόσμο καλύτερο, που τον αξίζουμε και τον έχουμε ανάγκη», σημείωσε ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Βελισσαρίου.

Τέλος, η Διευθύντρια του ΕΠΑΛ Καρπενησίου, κα Ροδοθέα Καρφή, υπογράμμισε τη σημασία της συνέχειας τέτοιων πρωτοβουλιών, τονίζοντας: «Τέτοιου είδους δράσεις πρέπει να επαναλαμβάνονται συχνά και τακτικά. Οι νέοι άνθρωποι – αλλά και οι μεγαλύτεροι – χρειάζεται να μαθαίνουν βιωματικά όσα είναι ουσιαστικά για τη ζωή μας και δυστυχώς δεν διδάσκονται με άλλον τρόπο στο σχολείο».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: evrytanika.gr