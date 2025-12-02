«Ζήτημα Τιμής»: Το συγκινητικό βίντεο-γροθιά στους παραβατικούς με τα όπλα, από μαθητές δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης

“Ζήτημα Τιμής” λένε οι μαθητές από το Ηράκλειο Κρήτης στο βίντεο που είναι γροθιά για τους παραβατικούς με τα όπλα

Η Κρήτη δεν είναι τα όπλα, οι μπαλωθιές και οι άνανδρες δολοφονίες στο «όνομα» της βεντέτας, που κρύβει από πίσω της εγκληματικές ομάδες.

Η Κρήτη είναι τα νέα παιδιά, που έχουν το μέλλον στα χέρια τους, και δείχνουν αποφασισμένα να αποτινάξουν την ρετσινιά που έχει κολλήσει στον τόπο τους.

Με αφορμή το τελευταίο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, και τη «βροχή» από σφαίρες ανάμεσα σε εγκληματικές ομάδες, όπως είπε κι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μαθητές από δημοτικό σχολείο, στέλνουν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Μήνυμα μηδενικής ανοχής και δέσμευσης ότι η γενιά τους θα παλέψει για να αλλάξει την νοοτροπία των… νταήδων με τα όπλα.

Η φωνή των παιδιών του 24ου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου γίνεται κραυγή κατά όσων υποθηκεύουν το μέλλον τους. Η ταινία μικρούς μήκους με τίτλο «Ζήτημα Τιμής» αποτελεί γροθιά στους εγκληματίες που λυμαίνονται τον τόπο τους και τούς στέλνει εκεί που ανήκουν. Στο περιθώριο.

Το συγκινητικό βίντεο με τα μηνύματα

Στο βίντεο βλέπουμε δύο μαθητές να καβγαδίζουν και να ετοιμάζονται να βγάλουν τα όπλα για να λύσουν τις διαφορές τους. Εκείνη τη στιγμή παρεμβαίνει ένα κορίτσι και τους σταματά, στέλνοντας το μήνυμα ότι πώς η αληθινή δύναμη είναι το «όχι» στη βία.

Τα μηνύματα των μαθητών και των μαθητριών που μιλούν στην καμέρα για το τι σημαίνει Κρήτη για αυτά, προκαλούν συγκίνηση. Μιλούν για το τι αγαπούν στην Κρήτη: την ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση, τους ανθρώπους, τα γλέντια και τις χαρές. «Κρήτη δεν είναι τα όπλα, είναι τα χέρια που ανοίγουν για να καλωσορίσουν» είναι το μήνυμα που στέλνουν οι μικροί μαθητές και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση.

