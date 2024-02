ZERO WASTE HORECA: Απονομή Διακρίσεων και Χρηματικών Επάθλων σε επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA 2024, τη μεγαλύτερη εμπορική διοργάνωση των κλάδων Φιλοξενίας και Μαζικής Εστίασης, απονεμήθηκαν για δεύτερη φορά, Zero Waste Διακρίσεις, σε επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου ZERO WASTE HORECA, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ξεχώρισαν για τις βιώσιμες πρακτικές που υιοθέτησαν, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Η Coca-Cola στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επενδύσεων στη χώρα, έχει στόχο να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την ελληνική κοινωνία και να συμβάλλει σε ένα καλύτερο, κοινό μέλλον για όλους. Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο κλάδος Καφεστίασης και Φιλοξενίας, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, και την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) στηρίζει τις επιχειρήσεις στην αύξηση του ποσοστού των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας καθώς και την προώθηση βιώσιμων προμηθειών μέσω της πλατφόρμας ZERO WASTE HORECA. Μικρές αλλαγές, που όμως έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος κάθε επιχείρησης καθώς και να συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κλάδου, συνολικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατόπιν αξιολόγησης της 24μελούς ανοικτής επιτροπής αποτελούμενη από εκπροσώπους της πολιτείας (ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ, Τοπική Αυτοδιοίκηση), της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και άλλων οικονομικών και κοινωνικών φορέων, επιβραβεύτηκαν με Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη Zero Waste διάκριση 165 επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου ZERO WASTE HORECA στην Ελλάδα, για τις βιώσιμες πρακτικές που υιοθέτησαν και εφάρμοσαν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.

Ταυτόχρονα, επιβραβεύτηκαν με χρηματικό έπαθλο πέντε επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου, οι οποίες -βάσει μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων- ξεχώρισαν για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που υλοποίησαν στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας και τις Zero Waste καλές πρακτικές τους.

Πιο συγκεκριμένα, με χρηματικό έπαθλο επιβραβεύτηκαν οι ακόλουθες επιχειρήσεις:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΙ Horeca : Ella Resorts (Ρόδος & Κέρκυρα)

Ella Resorts (Ρόδος & Κέρκυρα) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 5*: Knossos Beach Bungalows Suites Resort & Spa (Χερσόνησος- Κρήτη)

Knossos Beach Bungalows Suites Resort & Spa (Χερσόνησος- Κρήτη) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ: Αρχοντικό Βίραγγας (Πολύγυρος Χαλκιδικής)

Αρχοντικό Βίραγγας (Πολύγυρος Χαλκιδικής) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ: Plumeria (Θέρμα- Ικαρία)

Plumeria (Θέρμα- Ικαρία) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ: Sterja Gastro Bar (Χανιά- Κρήτη)

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο οποίος υπογράμμισε: «Τόσο από την πλευρά της Πολιτείας, όσο και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, είναι αναγκαιότητα η συνεργασία και υποστήριξη κάθε προσπάθειας προς τη βιωσιμότητα. Ο κλάδος Φιλοξενίας και Καφεστίασης έχει τη δυναμική να συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση καλών πρακτικών βιωσιμότητας στη λειτουργία του και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας».

Ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα του 2023, όπου εκτός από τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες των 5 επιχειρήσεων που επιβραβεύτηκαν με χρηματικό επάθλο, το σύνολο των 165 επιχειρήσεων, που διακρίθηκαν με Χρυσές, Αργυρές ή Χάλκινες ZERO WASTE HORECA Διακρίσεις, πέτυχαν Zero Waste επιδόσεις υπερδεκαπλάσιες από τη μέση επιχείρηση του κλάδου στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα μας κτίζει σιγά- σιγά την κουλτούρα των Zero Waste Horeca στην χώρα, τόσο στη Μείωση Απορριμμάτων, όσο και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας & Νερού και στις Βιώσιμες Προμήθειες, σε όλες δηλαδή τις περιβαλλοντικές κατηγορίες που μπορεί να παρέμβει ο κλάδος της Φιλοξενίας & Καφεστίασης. Θα συνεχίζουμε και τα επόμενα έτη στον ίδιο δρόμο, ώστε ο κλάδος να συμβάλλει ορατά πλέον στους εθνικούς στόχους της Κυκλικής Οικονομίας».

H κα Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Coca-Cola Hellas, σημείωσε: «Από το 2019, επενδύουμε σταθερά στο κοινωνικό πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA, με στόχο να στηρίξουμε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις ενός τόσου σημαντικού κλάδου για την ελληνική οικονομία. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον κλάδο Καφεστίασης και Φιλοξενίας, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας, και θέτουμε ως στόχο να στηρίξουμε κάθε επιχειρηματία στην προσπάθειά του για μετάβαση σε μια πιο ‘πράσινη’ εποχή, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο».

Η Coca-Cola στην Ελλάδα και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, μέσω του προγράμματος ZERO WASTE HORECA, θα συνεχίσουν να προσφέρουν υποστήριξη, τα απαραίτητα εφόδια και κίνητρα στις επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες του κλάδου Καφεστίασης και Φιλοξενίας, για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.