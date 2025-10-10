Ζει 56 χρόνια στην Αυστραλία - Ο άνθρωπος που δεν ξέχασε ποτέ το Πεντάκορφο

Η συγκινητική ιστορία του κυρίου Γεράσιμου από το Πεντάκορφο του Παναιτωλικού όρους, που εδώ και 56 χρόνια ζει στην Αυστραλία χωρίς ποτέ να ξεχάσει τον τόπο και τις ρίζες του.

Στο καταπράσινο Πεντάκορφο του Παναιτωλικού όρους, οι άνθρωποι του Greek Village Life συνάντησαν τον κύριο Γεράσιμο, που εδώ και 56 χρόνια ζει στην Αυστραλία. Μίλησε με συγκίνηση για τη ζωή του στη ξενιτιά, τις δυσκολίες, τη νοσταλγία και τη δύναμη να κρατήσει ζωντανή την ελληνική του ψυχή, μακριά από την πατρίδα.

Μια αληθινή ιστορία ζωής, γεμάτη μνήμες, συναισθήματα και περηφάνια για την Ελλάδα που δεν ξεχνιέται ποτέ.

Το χωριό Πεντάκορφο, χτισμένο στις πλαγιές του Παναιτωλικού όρους, κρατά ακόμα τη ζεστασιά, την απλότητα και τις αξίες των παλιών χρόνων.

Δείτε το βίντεο Greek Village Life: