Ζαμπάρας: «Ξεκληρίσατε την αγροτική παραγωγή – Εξαθλιώσατε αγρότες και κτηνοτρόφους»

Με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ο Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας καταγγέλει την κυβέρνηση για την κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Η ανακοίνωση:

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η Επίκαιρη Επερώτηση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρα. Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Μίλτος Ζαμπάρας, ανέδειξε το σύνολο των προβλημάτων που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση επιμένει να επαίρεται για «επιτυχίες» που δεν υφίστανται παρά μόνο στα χαρτιά.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας τόνισε ότι η πραγματικότητα είναι αμείλικτη:

Σύμφωνα με την Eurostat, το καθαρό κέρδος από αγροτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα την περίοδο 2020–2024 μειώθηκε κατά 8,4%, την ώρα που στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφεται αύξηση.

Το κόστος παραγωγής εκτοξεύθηκε, από τα γεωργικά φάρμακα και τις ζωοτροφές έως την ενέργεια.

Οι τεράστιες αποκλίσεις από το χωράφι στο ράφι φτάνουν σε εξωφρενικά ποσοστά: βασικά προϊόντα όπως το γάλα, το τυρί και τα φρούτα καταλήγουν στον καταναλωτή με 200% αύξηση, την ώρα που ο παραγωγός βλέπει το εισόδημά του να συρρικνώνεται.

«Ο αγρότης ιδρώνει, ο πολίτης πληρώνει και τα καρτέλ θησαυρίζουν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής. Στηλίτευσε επίσης την απουσία κάθε στρατηγικού σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας ότι:

Οι απώλειες από ζωονόσους αυξάνονται αντί να περιορίζονται.

Οι καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα πολλαπλασιάζονται, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης.

Οι επιδοτήσεις μειώνονται, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές γίνονται μόνιμο καθεστώς.

Με έμφαση επεσήμανε ότι το δημογραφικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν η ύπαιθρος ερημώνει:

«Δημογραφική ανάταξη χωρίς ζωντανά χωριά, χωρίς νέους αγρότες και κτηνοτρόφους, δεν μπορεί να υπάρξει. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποτύχει σε όλους τους κλάδους της αγροτικής παραγωγής δεν υπάρχει ούτε ένας τομέας με θετικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα».

Ο κ. Ζαμπάρας κατήγγειλε επίσης την προκλητική ομολογία του Υπουργείου, ότι δεν γνωρίζει καν εάν υπάρχει απολυμαντικός σταθμός για τα νοσούντα ζώα στη Δυτική Ελλάδα, την ώρα που η ευλογιά εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα. «Αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά μετακυλίει το βάρος στην “ατομική ευθύνη” των παραγωγών».

Καταλήγοντας, τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο: «Για την κατάρρευση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής υπάρχει ένας και μόνο υπεύθυνος – η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Δείτε το βίντεο: