Ζαμπάρας: «Ξεκληρίσατε την αγροτική παραγωγή – Εξαθλιώσατε αγρότες και κτηνοτρόφους»
Με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ο Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας καταγγέλει την κυβέρνηση για την κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.
Η ανακοίνωση:
Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η Επίκαιρη Επερώτηση που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρα. Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Μίλτος Ζαμπάρας, ανέδειξε το σύνολο των προβλημάτων που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση επιμένει να επαίρεται για «επιτυχίες» που δεν υφίστανται παρά μόνο στα χαρτιά.
Ο Μίλτος Ζαμπάρας τόνισε ότι η πραγματικότητα είναι αμείλικτη:
- Σύμφωνα με την Eurostat, το καθαρό κέρδος από αγροτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα την περίοδο 2020–2024 μειώθηκε κατά 8,4%, την ώρα που στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφεται αύξηση.
- Το κόστος παραγωγής εκτοξεύθηκε, από τα γεωργικά φάρμακα και τις ζωοτροφές έως την ενέργεια.
- Οι τεράστιες αποκλίσεις από το χωράφι στο ράφι φτάνουν σε εξωφρενικά ποσοστά: βασικά προϊόντα όπως το γάλα, το τυρί και τα φρούτα καταλήγουν στον καταναλωτή με 200% αύξηση, την ώρα που ο παραγωγός βλέπει το εισόδημά του να συρρικνώνεται.
«Ο αγρότης ιδρώνει, ο πολίτης πληρώνει και τα καρτέλ θησαυρίζουν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής. Στηλίτευσε επίσης την απουσία κάθε στρατηγικού σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας ότι:
- Οι απώλειες από ζωονόσους αυξάνονται αντί να περιορίζονται.
- Οι καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα πολλαπλασιάζονται, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης.
- Οι επιδοτήσεις μειώνονται, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές γίνονται μόνιμο καθεστώς.
Με έμφαση επεσήμανε ότι το δημογραφικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν η ύπαιθρος ερημώνει:
«Δημογραφική ανάταξη χωρίς ζωντανά χωριά, χωρίς νέους αγρότες και κτηνοτρόφους, δεν μπορεί να υπάρξει. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποτύχει σε όλους τους κλάδους της αγροτικής παραγωγής δεν υπάρχει ούτε ένας τομέας με θετικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα».
Ο κ. Ζαμπάρας κατήγγειλε επίσης την προκλητική ομολογία του Υπουργείου, ότι δεν γνωρίζει καν εάν υπάρχει απολυμαντικός σταθμός για τα νοσούντα ζώα στη Δυτική Ελλάδα, την ώρα που η ευλογιά εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα. «Αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά μετακυλίει το βάρος στην “ατομική ευθύνη” των παραγωγών».
Καταλήγοντας, τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο: «Για την κατάρρευση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής υπάρχει ένας και μόνο υπεύθυνος – η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».
Δείτε το βίντεο: