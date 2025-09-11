Ζαμπάρας: «Πρόγραμμα Απόλλων - 100 εκατ. χαμένα - το Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται ταμείο απωλειών»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας, σχολιάζοντας την απώλεια 100 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα «Απόλλων» και καταγγέλλοντας την αποτυχία του Ταμείου Ανάκαμψης να στηρίξει πραγματικά τις ενεργειακές κοινότητες.

Η ανακοίνωση:

Η απώλεια 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα ακόμη μνημείο ανικανότητας της κυβέρνησης, που προστίθεται στη μακρά λίστα με τις αποτυχίες της. Αυτή τη φορά, το καμπανάκι χτυπά για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το περιβόητο πρόγραμμα «Απόλλων».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάστηκε με τυμπανοκρουσίες από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, η οποία μιλούσε για στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων. Στην πραγματικότητα, όμως, είχε σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε οι πραγματικοί κερδισμένοι να είναι οι μεσάζοντες και οι μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας, αφήνοντας στην άκρη την κοινωνία και τα σχήματα αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης προέβλεπε κονδύλι ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση του «Απόλλων». Ωστόσο, λόγω της πρωτοφανούς καθυστέρησης στην έναρξη της πρώτης φάσης, το έργο απεντάχθηκε οριστικά. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, τα επιλέξιμα έργα θα έπρεπε να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία έως τον Ιούνιο του 2026. Η κυβέρνηση, πιστή στη «μεθοδολογία» της προχειρότητας και της αδράνειας, απέτυχε να τηρήσει ακόμη και τις στοιχειώδεις προθεσμίες.

Το αποτέλεσμα; Το βάρος θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Έτσι, αντί για στήριξη της κοινωνίας και των μικρών ενεργειακών σχημάτων, έχουμε μια ακόμα φούσκα που σκάει εις βάρος των πολιτών.

Η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει πραγματικά τις ενεργειακές κοινότητες, να προωθήσει την αποκέντρωση και να δώσει ώθηση στα έργα αυτοπαραγωγής. Αντί γι’ αυτό, προτίμησε να χαϊδέψει τους μεγάλους παραγωγούς ενέργειας, για να καταλήξει τελικά σε παταγώδη αποτυχία.

Με τέτοιες «επιτυχίες», αναμένουμε να δούμε ποιο αφήγημα θα επιστρατεύσει αυτή τη φορά ο –κατά τα άλλα λαλίστατος– Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να καλύψει την προφανή ανικανότητα του ιδίου και της κυβέρνησης συνολικά.