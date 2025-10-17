Ζαμπάρας: «Όμηροι οι πολίτες στο αδιέξοδο με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια»

Το αδιέξοδο στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια ανέδειξε ο Μίλτος Ζαμπάρας, καταγγέλοντας την κυβέρνηση για καθυστερήσεις και ομηρία των πολιτών λόγω αποτυχίας στην ολοκλήρωση του έργου.

Η ανακοίνωση:

Συνεχίζεται η αβεβαιότητα για χιλιάδες πολίτες εξαιτίας της παταγώδους αποτυχίας της κυβέρνησης στην ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, με αφορμή το φιάσκο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το έργο.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νόμο 4447/2016, θεμελίωσε το θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνηση των ΤΠΣ σε ολόκληρη τη χώρα, διασφαλίζοντας και την αναγκαία χρηματοδότηση για την ολοκλήρωσή τους. Αντιθέτως, η κυβέρνηση της ΝΔ όχι μόνο δεν προχώρησε το έργο, αλλά στην πράξη το ακύρωσε, με αποτέλεσμα:

Από τα εκατοντάδες προγραμματισμένα ΤΠΣ, μόλις ελάχιστα έχουν εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα.

Ο χωρικός σχεδιασμός μετατράπηκε σε «εργολαβία μελετών», γεγονός που αποδυνάμωσε τον δημόσιο έλεγχο και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Μετά από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να δεχθεί ως «ολοκλήρωση έργου» όχι τη θεσμική έγκριση των ΤΠΣ με ΠΔ, αλλά απλώς την παραλαβή των μελετών από το ΥΠΕΝ, ώστε να μη χαθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι πολυδιαφημισμένες εξαγγελίες για «επιτάχυνση» κατέληξαν σε πρόχειρες παραδόσεις μελετών, συχνά χαμηλής ποιότητας, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η ολοκλήρωση των ΤΠΣ μετατίθεται πλέον για μετά το 2026, παρατείνοντας το καθεστώς ομηρίας των ιδιοκτητών και εντείνοντας την αβεβαιότητα για τη χρήση γης και τα δικαιώματά τους.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό: