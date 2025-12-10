Ζαμπάρας: «Ο κ. Τσάφος δεν είδε τίποτα, οι ανεξάρτητες Αρχές είδαν τα πάντα»

Αιχμές προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, άφησε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας, επισημαίνοντας ότι «τελικά την χειραγώγηση της αγοράς ενέργειας που «δεν έβλεπε» το ΥΠΕΝ, την είδαν η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ΡΑΑΕΥ».

Η ανακοίνωση:

Με έκπληξη αλλά και με ανακούφιση παρακολουθήσαμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ, να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, διερευνώντας πιθανές πρακτικές χειραγώγησης της αγοράς αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μίλτος Ζαμπάρας .

Μετά την έκθεση της ACER και τις επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, χαιρόμαστε που, επιτέλους, κάποιος εισάκουσε τις ανησυχίες μας. Οι δύο ανεξάρτητες αρχές ελέγχουν αν καθετοποιημένοι παίκτες διαμορφώνουν τεχνητή ζήτηση και προσφορά, αυξάνοντας τελικά τις τιμές που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές και η ελληνική επιχειρηματικότητα.

Η τραγική ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι μόλις δύο ημέρες πριν από τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, είχα υποβάλει Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υφυπουργό Ενέργειας κ. Τσάφο, ο οποίος αρνήθηκε κατηγορηματικά την ύπαρξη χειραγώγησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Δύο ημέρες αργότερα, τον διαψεύδουν όχι οι πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά οι ίδιες οι ανεξάρτητες αρχές της Πολιτείας.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες της ηγεσίας του ΥΠΕΝ να μας διαψεύσει, να παρουσιάσει τις στρεβλώσεις ως «ευρωπαϊκό φαινόμενο» και να υποβαθμίσει την έκθεση της ACER, η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της.

Ο κ. Τσάφος είχε μέχρι προχθές το θράσος να υποστηρίζει ότι «η έκθεση δεν μιλά για χειραγώγηση» και ότι δήθεν «διαστρεβλώνουμε τα στοιχεία».

Ευτυχώς για την κοινωνία, δεν είμαστε οι μόνοι που διαβάσαμε την έκθεση.

Και ευτυχώς για τη χώρα, κάποιος, εκτός του ΥΠΕΝ, αποφάσισε να κάνει αυτό που εκείνοι απέφυγαν: να ελέγξει.

Η έρευνα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι απλώς δικαίωση για όσους προειδοποιούσαν. Είναι ζήτημα προστασίας της δημόσιας οικονομίας, των νοικοκυριών και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.