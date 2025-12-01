Ζαμπάρας: «Ο ΔΕΔΔΗΕ επιβραβεύει τα στελέχη του, στέλνοντας τον λογαριασμό στους πολίτες»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, μαζί με ακόμη δώδεκα Bουλευτές, με αφορμή τις προκλητικά υψηλές αμοιβές των στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ την ώρα που ο οργανισμός αποτυγχάνει σε όλους τους κρίσιμους επιχειρησιακούς του στόχους.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά στενάζουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος, ο ΔΕΔΔΗΕ «χρυσώνει» τα στελέχη του, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία μείωση στις ρευματοκλοπές, δεν τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών και δεν εφαρμόζεται ορθολογικός σχεδιασμός στις επενδύσεις.

Παρ’ όλες αυτές τις αποτυχίες, οι συνολικές αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου απογειώθηκαν από 387.466 € το 2022 σε 1.485.000 € το 2024, ενώ οι απολαβές των Γενικών Διευθυντών σχεδόν τριπλασιάστηκαν, φτάνοντας

από 1.260.845 € το 2022 στα 3.298.000 € το 2024. Ενδεικτικά, μόνο ο Διευθύνων Σύμβουλος φέρεται να έλαβε σχεδόν 800.000 € για το 2024, εκ των οποίων τα 598.000 € αφορούσαν τακτικές αποδοχές. Το σκηνικό συμπληρώνεται από την

προσπάθεια της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να αυξήσει τεχνητά το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) στο 8,2% για την περίοδο 2024–2028 – όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 5,15% – αίτημα που τελικά απορρίφθηκε από τη ΡΑΑΕΥ, το οποίο, εάν γινόταν δεκτό, θα μετακυλιόταν και πάλι στους πολίτες.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας τονίζει ότι «δεν γίνεται ο ΔΕΔΔΗΕ να αποτυγχάνει στους στόχους του και ταυτόχρονα να αυξάνει τις αμοιβές των στελεχών του. Δεν γίνεται οι πολίτες να πληρώνουν όλο και περισσότερα για ένα δίκτυο που δεν εκσυγχρονίζεται.

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση ενός κρίσιμου δημόσιου δικτύου που χρηματοδοτείται από κάθε ελληνικό νοικοκυριό».