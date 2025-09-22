Ζαμπάρας: «Κτηνοτροφία σε κατάρρευση - Η Βουλή οφείλει να συνεδριάσει άμεσα για την ευλογιά»

Σε κατάρρευση η κτηνοτροφία, όπως τόνισε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας, ζητώντας άμεση σύγκληση της Βουλής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η ανακοίνωση:

Αίτημα για την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατέθεσαν πέντε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, ανάμεσά τους και ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας, προκειμένου να συζητηθεί η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η στήριξη των κτηνοτρόφων.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας δήλωσε:

«Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης καταστροφής. Πάνω από 300.000 ζώα έχουν θανατωθεί μέσα σε έναν χρόνο, μονάδες ολόκληρες αφανίζονται και οι κτηνοτρόφοι μας οδηγούνται σε οικονομική και ψυχολογική εξόντωση.

Κι όμως, μπροστά σε αυτήν την εθνική κρίση, η κυβέρνηση επιμένει σε έναν ανεπαρκή, πρόχειρο και αναποτελεσματικό σχεδιασμό για την «εκρίζωση της ευλογιάς». Η ασθένεια εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα, οι παραγωγικές δυνάμεις της υπαίθρου αποδεκατίζονται, και η κοινωνική συνοχή διαλύεται.

Ζητάμε λοιπόν την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και όλων των αρμόδιων φορέων, για να ληφθούν επιτέλους ουσιαστικά μέτρα προστασίας και στήριξης των κτηνοτρόφων.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να παίζει με την αγροτική οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Η σιωπή και η αδράνεια ισοδυναμούν με συνενοχή σε ένα έγκλημα εις βάρος της υπαίθρου και της χώρας.