Ζαμπάρας: «Κατάπτυστη η τροπολογία που απαγορεύει συγκεντρώσεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη»

«Κατάπτυστη» χαρακτήρισε στη Βουλή, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας, την τροπολογία της κυβέρνησης που επιχειρεί να απαγορεύσει συγκεντρώσεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η ανακοίνωση:

Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, ως εισηγητής στο νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και στην τροπολογία της κυβέρνησης που επιχειρεί να απαγορεύσει συγκεντρώσεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας χαρακτήρισε την τροπολογία «κατάπτυστη», τονίζοντας πως δεν βρήκε υποστήριξη ούτε στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ούτε καν από τον αρμόδιο Υπουργό Νίκο Δένδια. Υπογράμμισε ότι ο Πρωθυπουργός, αντί να επιλέξει τον δρόμο της ενότητας, επέλεξε συνειδητά τον δρόμο του διχασμού, της ηθικής παρακμής και της αξιακής κατάρρευσης.

«Η τροπολογία αυτή», σημείωσε, «δεν αφορά την προστασία του μνημείου, αλλά τον φόβο της κυβέρνησης απέναντι στους αγώνες, τη συλλογική μνήμη και τη δικαιοσύνη που ο χώρος αυτός εκπέμπει. Δεν κινδυνεύει το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από τις οικογένειες που αγωνίζονται για αλήθεια και δικαιοσύνη, ούτε από τους πολίτες που διαδηλώνουν δημοκρατικά.

Κινδυνεύει από την εμμονή σας να φιμώσετε τη φωνή τους. Η κυβέρνηση δεν θέλει δικαιοσύνη, θέλει λήθη, θέλει εκδίκηση».

Με αφορμή τον θάνατο του μεγάλου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, ο κ. Ζαμπάρας απευθύνθηκε στους Bουλευτές της πλειοψηφίας με τον στίχο του: «Τι να φταίει η Βουλή, τι να φταίνε οι εκπρόσωποι έρημοι και απρόσωποι», αναδεικνύοντας τη δική τους αδυναμία να υπερασπιστούν μια έωλη και αντισυνταγματική τροπολογία.

Απευθυνόμενος ευθέως στους Bουλευτές της ΝΔ, τόνισε:

«Πολλοί από εσάς βλέπετε το παράλογο αυτής της τροπολογίας. Γνωρίζετε ότι είναι αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό να απαγορεύονται συγκεντρώσεις έξω από τη Βουλή. Κατανοείτε ότι με αυτόν τον τρόπο ρίχνετε λάδι στη φωτιά. Σας καλώ, να μη συναινέσετε σε αυτή την αντιδημοκρατική εκτροπή. Να μη συνεχίσετε αυτόν τον αντιθεσμικό κατήφορο. Να μην αφήσετε το Σύνταγμα να μετατραπεί σε κουρελόχαρτο».

Ο Bουλευτής υπογράμμισε ακόμη ότι η τροπολογία αυτή αποκαλύπτει τον βαθύτερο φόβο της κυβέρνησης: «Όπως έγραφε ο Τζορτζ Όργουελ, όποιος ελέγχει το παρελθόν ελέγχει και το μέλλον. Όποιος ελέγχει τη μνήμη, ελέγχει και την εξουσία.

Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα: να σβηστεί η συλλογική μνήμη, να σβηστούν οι αγώνες, να σβηστεί η διεκδίκηση της δικαιοσύνης για τα Τέμπη».

Κλείνοντας, ο Μίλτος Ζαμπάρας υπογράμμισε:

«Η απαγόρευση αυτή θα μείνει στα χαρτιά. Όμως η δική σας ψήφος θα μείνει γραμμένη, να θυμίζει μέχρι πού φτάσατε για να υπηρετήσετε τις εμμονές, τον φόβο και τη διχαστική στρατηγική του αρχηγού σας».

Ακούστε την ομιλία του κ. Ζαμπάρα: