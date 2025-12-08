Ζαμπάρας: Καμία σαφή απάντηση από τον κ. Γεωργιάδη για την αποσύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου – Μεσολογγίου

«Ο κ. Γεωργιάδης «πέταξε την μπάλα στην εξέδρα» για την αποσύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου – Μεσολογγίου», ανέφερε στη Βουλή ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας, επαναφέροντας το καίριο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για την διοικητική αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων.

Η ανακοίνωση:

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, επανέφερε σήμερα στη Βουλή το καίριο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για την διοικητική αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων του νομού.

Ο κ. Ζαμπάρας τόνισε ότι η απόσταση μεταξύ Αγρινίου και Μεσολογγίου, καθώς και η γεωγραφική απλωσιά του νομού με πολλούς ορεινούς οικισμούς και μεγάλες ενδοδημοτικές αποστάσεις, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για δύο ξεχωριστές, αυτόνομες υγειονομικές δομές, με ανεξάρτητες διοικήσεις και πλήρη στελέχωση.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ενώ πρόσφατα η κυβέρνηση προχώρησε στην αποσύνδεση των νοσοκομείων Νοσοκομείο Έδεσσας και Νοσοκομείο Γιαννιτσών, δημιουργώντας δύο αυτόνομες μονάδες, δεν έχει δώσει καμία ανάλογη λύση στην Αιτωλοακαρνανία, παρά το γεγονός ότι οι αποστάσεις και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας υπογράμμισε ότι: «Η διασύνδεση όχι μόνο δεν έλυσε προβλήματα, αλλά δημιούργησε περισσότερα. Ένα μέτρο “προσωρινό” που έγινε μόνιμο, χωρίς καμία τεκμηρίωση και χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό».

Επιπλέον, καταγγέλλεται ότι η υφιστάμενη κατάσταση έχει οδηγήσει σε εξάντληση προσωπικού, υποβάθμιση λειτουργιών, σοβαρά κενά σε εφημερίες και βασικές ιατρικές ειδικότητες, και υπονομεύει την πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλή και ποιοτική περίθαλψη. Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη για τους κατοίκους των απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών, οι οποίοι φέρουν το μεγαλύτερο βάρος της υποβάθμισης.

Αντιθέτως, η απάντηση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας χαρακτηρίζεται ελλιπής: δεν δόθηκε σαφής απάντηση, καμιά συγκεκριμένη δέσμευση, αλλά, «πετώντας τη μπάλα στην εξέδρα», είπε ότι θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα την τελική απόφαση, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να είναι «θιασώτης» της διασύνδεσης.

Η εξέλιξη αυτή δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες της Αιτωλοακαρνανίας, που ζητά δίκαιη, βιώσιμη και ισότιμη υγειονομική κάλυψη για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και υποβαθμίσεις.

Ζητάμε καθαρά να υλοποιηθεί ένα βαθιά δίκαιο αίτημα. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας να δεσμευθούν έμπρακτα και άμεσα, όχι με λόγια, για την αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων, τη στελέχωσή τους και την εξασφάλιση της πλήρους λειτουργίας τους.

Η υγεία των πολιτών δε μπορεί να περιμένει.

