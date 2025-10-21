Ζαμπάρας για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Τροπολογία διχασμού αντί για δικαιοσύνη»

Σκληρή κριτική άσκησε στη Βουλή ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας για την κυβερνητική τροπολογία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, κάνοντας λόγο για καταστολή δικαιωμάτων και έλλειψη διαφάνειας.

Η ανακοίνωση:

Σημεία της ομιλίας του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, Μίλτου Ζαμπάρα, στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο που αφορά την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την κυβερνητική τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στην τροπολογία που προβλέπει την απαγόρευση συγκεντρώσεων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση, καταπατώντας για ακόμη μία φορά τον Κανονισμό της Βουλής, κατέθεσε την τροπολογία κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, προκειμένου να αποφύγει κάθε ουσιαστική μορφή διαβούλευσης.

Ο Βουλευτής υπογράμμισε ότι η απαγόρευση των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων είναι ευθέως αντίθετη με το Σύνταγμα και το θεμελιώδες δικαίωμα του συνέρχεσθαι. «Μετά τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, μετά την εξεταστική–παρωδία και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτση που τα έβαλε με ένα ολόκληρο σύστημα, η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μια φορά τον δρόμο της κοινωνικής πόλωσης και του διχασμού, επιχειρώντας να φιμώσει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα μνημεία δεν σπιλώνονται από τους αγώνες για δικαιοσύνη, αντίθετα αποκτούν διαρκώς νέο νόημα μέσα από τους σύγχρονους αγώνες για δημοκρατία και δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο Μίλτος Ζαμπάρας, προσθέτοντας με έμφαση:

«Η τροπολογία αυτή δεν αφορά τον Άγνωστο Στρατιώτη. Αφορά τον φόβο της κυβέρνησης απέναντι στη λαϊκή κινητοποίηση. Δεν τους ενοχλεί καμία αισθητική. Τους ενοχλεί η μνήμη και η δικαιοσύνη που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών» τόνισε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας την προσπάθεια καταστολής του δικαιώματος στη διαμαρτυρία.

«Η τροπολογία αυτή είναι το πολιτικό τέλος της κυβέρνησης. Θα σταθούμε στο πλευρό των γονιών και όλης της κοινωνίας». Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ο Βουλευτής επισήμανε ότι η αλλαγή της νομικής μορφής της ΥΠΑ:

Δεν εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό.

Δεν αναβαθμίζει τεχνικά τις υποδομές.

Δεν ενισχύει το προσωπικό.

Ενισχύει, αντιθέτως, την αδιαφάνεια και τον συγκεντρωτισμό.

Επιπλέον, όπως ανέφερε, το νέο θεσμικό πλαίσιο:

Παραχωρεί υπερεξουσίες στον Διοικητή του νέου ΝΠΔΔ.

Αποκλείει την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιτρέπει τοποθετήσεις προϊσταμένων χωρίς ΑΣΕΠ και χωρίς αξιοκρατικές. διαδικασίες.

Δίνει τη δυνατότητα μετακινήσεων προσωπικού ακόμη και χωρίς συναίνεση.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας κατέληξε τονίζοντας:

«Η χώρα έχει ανάγκη από μια νέα ΥΠΑ – σύγχρονη, τεχνολογικά αναβαθμισμένη, διοικητικά αποτελεσματική, με δημόσιο έλεγχο, διαφάνεια και αξιοκρατία. Αυτό που φέρνετε δεν είναι μεταρρύθμιση. Είναι ένα νομικό τέχνασμα, χωρίς σχέδιο, χωρίς ουσία και χωρίς θεσμικά εχέγγυα».

Δείτε το βίντεο: