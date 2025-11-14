Ζαμπάρας: «Επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ιστορικής Παλαμαϊκής Σχολής Μεσολογγίου»

Σε παρέμβαση προχώρησαν, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας και η Βουλευτής Επικρατείας, Πόπη Τσαπανίδου, καταθέτοντας ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας για την άμεση αποκατάσταση και αναβάθμιση του ιστορικού 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου – Παλαμαϊκή Σχολής.

Η ανακοίνωση:

Με πρωτοβουλία του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μίλτου Ζαμπάρα και της Βουλευτή Επικρατείας Πόπης Τσαπανίδου του Συριζα-ΠΣ, οι οποίοι συνυπογράφουν τη σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, υπογραμμίζεται η επείγουσα ανάγκη για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ιστορικού 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου – Παλαμαϊκής Σχολής.

Το συγκρότημα του σχολείου, που συνιστά «θησαυρό» της εκπαιδευτικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποδομής: από φθαρμένες εγκαταστάσεις και έλλειψη κατάλληλων μαθητικών χώρων μέχρι πρόχειρες αιθουσες σε προκατασκευασμένα κτήρια που δεν πληρούν τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας και παιδαγωγικής λειτουργίας.

Παράλληλα, το ίδιο το διατηρητέο κτήριο (δεκαετίας 1930) τελεί υπό εγκατάλειψη, χωρίς ουσιαστική συντήρηση και επικαιροποίηση του στατικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η αξιοποίησή του και η εκπαιδευτική αποστολή του.

Με γνώμονα ότι η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά για την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπρέπεια των σχολικών κτιρίων — πόσο μάλλον όταν αυτά φέρουν ιστορική ταυτότητα — οι βουλευτές καλούν το Υπουργείο Παιδείας να απαντήσει άμεσα στα ακόλουθα ερωτήματα:

Σε ποια φάση βρίσκεται η εκπόνηση μελέτης (στατικής ή αποκαταστατικής) για το διατηρητέο κτήριο της Παλαμαϊκής Σχολής; Ποιο το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης; Προτίθεται το Υπουργείο να εντάξει το έργο αποκατάστασης ή την ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος σε εθνικό ή ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα; Ποια προσωρινά μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί για τους μαθητές που φοιτούν στις προκατασκευασμένες αίθουσες; Υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία στεγασμένων διαδρόμων και προστατευμένων χώρων που θα διασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των μαθητών ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών; Προτίθεται το Υπουργείο να συνεργαστεί με το Υπουργείο Πολιτισμού για την αναστήλωση και ανάδειξη του κτηρίου, δεδομένου ότι φέρει τον χαρακτηρισμό του ως μνημείου εκπαιδευτικής κληρονομιάς;

«Η αποκατάσταση της Παλαμαϊκής Σχολής», δηλώνουν οι βουλευτές, «δεν αφορά μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα του Μεσολογγίου αλλά αποτελεί ζήτημα εθνικής ευθύνης — απέναντι στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη δημόσια εκπαίδευση».

Με την πρωτοβουλία αυτή οι βουλευτές επιδιώκουν να κινητοποιηθεί άμεσα η κρατική μέριμνα για μια σχολική μονάδα που αξίζει το σεβασμό και τη φροντίδα της κοινωνίας μας.

Ακολουθεί η ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

ΘΕΜΑ: «Επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης του ιστορικού 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου – Παλαμαϊκής Σχολής»

Η Παλαμαϊκή Σχολή Μεσολογγίου, γνωστή σήμερα ως 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου, αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα και πλέον εμβληματικά σχολεία της χώρας. Οι απαρχές της τοποθετούνται στον 18ο αιώνα, όταν ο λόγιος Παναγιώτης Παλαμάς ίδρυσε το πρώτο μορφωτικό ίδρυμα της πόλης. Από το 1846 λειτουργεί ως δημόσιο γυμνάσιο, προσφέροντας αδιάλειπτα παιδεία και πολιτισμό επί σχεδόν δύο αιώνες. Το σημερινό της κτήριο ανεγέρθηκε τη δεκαετία του 1930 και το 2010 αναγνωρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, λόγω της αρχιτεκτονικής και ιστορικής του αξίας.

Παρά τη βαρύτητα της ιστορικής αυτής σχολικής μονάδας, οι σημερινές υποδομές βρίσκονται σε έντονη φθορά και λειτουργική απαξίωση. Το διατηρητέο κτήριο έχει εγκαταλειφθεί χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί επαρκής συντήρηση ή έλεγχος στατικής επάρκειας, με αποτέλεσμα να παραμένει αχρησιμοποίητο και να αλλοιώνεται η αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία.

Οι μαθητές του σχολείου στεγάζεται σε πρόχειρες, προκατασκευασμένες αίθουσες (ΤΟΛ), που εγκαταστάθηκαν πριν από δεκαετίες ως προσωρινή λύση, αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως κύριοι χώροι διδασκαλίας. Οι κατασκευές αυτές παρουσιάζουν έντονη φθορά λόγω παλαιότητας, περιορισμένη θερμομόνωση, κακή ηχομόνωση και ανεπαρκή αερισμό, ενώ προφανώς δεν πληρούν τις προδιαγραφές μόνιμων σχολικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, λείπουν βασικές υποδομές προστασίας και μετακίνησης. Δεν υπάρχουν στεγασμένοι διάδρομοι ή στέγαστρα που να επιτρέπουν στους μαθητές να μετακινούνται με ασφάλεια ανάμεσα στις αίθουσες, τα εργαστήρια ή τους βοηθητικούς χώρους. Κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, το προαύλιο μετατρέπεται σε πεδίο όπου η πρόσβαση καθίσταται δυσχερής και επικίνδυνη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου και στην ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.

Η συνολική εικόνα της Παλαμαϊκής Σχολής συνιστά αντίφαση μεταξύ της ιστορικής και πολιτιστικής της αξίας και της σημερινής της πραγματικότητας. Ένα σχολείο που υπήρξε θεμέλιο της πνευματικής ζωής του Μεσολογγίου λειτουργεί σήμερα υπό συνθήκες που δεν συνάδουν ούτε με τον παιδαγωγικό του ρόλο ούτε με τις στοιχειώδεις απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Η πολιτεία οφείλει να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου και τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και παιδαγωγικά κατάλληλων υποδομών, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Η αποκατάσταση της Παλαμαϊκής Σχολής δεν αφορά μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα του Μεσολογγίου αλλά αποτελεί υπόθεση εθνικής ευθύνης απέναντι στην ιστορία, στον πολιτισμό και στη δημόσια εκπαίδευση.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία εκπόνησης στατικής ή αποκαταστατικής μελέτης για το διατηρητέο κτήριο της Παλαμαϊκής Σχολής και ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης; Προτίθεται το Υπουργείο να εντάξει το έργο αποκατάστασης ή ανέγερσης νέου σχολικού συγκροτήματος σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα εθνικής ή ευρωπαϊκής προέλευσης; Τι προσωρινά μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί για τη συντήρηση και την προστασία των μαθητών που φοιτούν στις προκατασκευασμένες αίθουσες; Υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία στεγασμένων διαδρομών και προστατευμένων χώρων μετακίνησης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους; Προτίθεται το Υπουργείο να συνεργαστεί με το Υπουργείο Πολιτισμού για την αποκατάσταση και ανάδειξη του διατηρητέου κτηρίου σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του ως μνημείου εκπαιδευτικής κληρονομιάς;

Οι Ερωτώντες/ώσες Βουλευτές

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Ζαμπάρας Μίλτος

Γαβρήλος Γεώργιος

Γιαννούλης Χρήστος

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Ψυχογιός Γεώργιος