Ζαμπάρας: «Εν μέσω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, οι νέοι αγρότες του 2024 χωρίς ευρώ»

«Εν μέσω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, οι νέοι αγρότες του 2024 χωρίς ευρώ και χωρίς δικαιώματα βασικής ενίσχυσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας, με αφορμή την καθυστέρηση στην εκταμίευση των ενισχύσεων.

Η ανακοίνωση:

Οι Νέοι και νεοεισερχόμενοι αγρότες, οι οποίοι υπέβαλαν για πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2024 και αιτήθηκαν τη χορήγηση δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα, βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης από την κυβέρνηση.

Παρά τις εξαγγελίες για “στήριξη της νέας γενιάς του πρωτογενούς τομέα”, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ ενίσχυσης, ούτε έχουν κατοχυρώσει τα στοιχειώδη δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που θα τους επέτρεπαν να ξεκινήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα. Και όλα αυτά, τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται στον αστερισμό του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκιές κακοδιαχείρισης, αδιαφάνειας και ρουσφετιών στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

Ενώ οι υπεύθυνοι παίζουν με τα κονδύλια, οι νέοι αγρότες παλεύουν να επιβιώσουν χωρίς στήριξη, χωρίς κεφάλαιο και χωρίς προοπτική. Οι καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων δεν είναι τεχνικό πρόβλημα, είναι πολιτική επιλογή αδιαφορίας και αναλγησίας. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι που πίστεψαν στη γη, που επένδυσαν τον κόπο και το μέλλον τους στην αγροτική παραγωγή, αισθάνονται σήμερα προδομένοι από το ίδιο το κράτος.

Όταν οι ενισχύσεις καθυστερούν, παγώνει η παραγωγή, διαλύονται οι τοπικές οικονομίες και βαθαίνει το δημογραφικό ρήγμα της υπαίθρου. Κι όμως, η κυβέρνηση επιλέγει την αδράνεια, την ώρα που η νέα γενιά ζητά μόνο το αυτονόητο: να

τηρηθούν οι δεσμεύσεις του κράτους.

Ζητώ λοιπόν με παρέμβαση μου στη βουλή:

Άμεση εκταμίευση των ενισχύσεων στους νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες του 2024.

Διαφανή και δίκαιη διαδικασία κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Εθνικό σχέδιο ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού, με στήριξη μικρών και μεσαίων παραγωγών, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και εκπαίδευση.

Οι νέοι αγρότες δεν ζητούν προνόμια,;ζητούν δικαιοσύνη, αξιοπιστία και αξιοπρέπεια.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να αντιληφθεί ότι η αγροτιά δεν είναι πεδίο σκανδάλων, ρουσφετιών και διαχείρισης κονδυλίων, αλλά ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Διαφορετικά θα διευρύνεται η απόσταση ανάμεσα στην Αθήνα και την ελληνική ύπαιθρο — και θα χάνεται το μέλλον της χώρας.