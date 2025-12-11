Ζαμπάρας: «Εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση φορτώνει στους αγρότες νέα χρέη»

Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας, υπογραμμίζοντας ότι «εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση φορτώνει στους αγρότες νέα χρέη».

Η ανακοίνωση:

Στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την τροπολογία που κατέθεσε αιφνιδιαστικά και η οποία, όπως τόνισε, «επιβαρύνει ακόμη περισσότερο ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο αγωνιζόμενοι για το αυτονόητο: να μπορούν να ζήσουν, να παραμείνουν στον τόπο τους και να θρέψουν την κοινωνία».

Ο κ. Ζαμπάρας υπογράμμισε πως η κυβέρνηση, αντί να δείξει κατανόηση για την ασφυκτική οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, φέρνει

ρυθμίσεις που σπρώχνουν τους αγρότες σε ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα και χρέος. Συγκεκριμένα επισήμανε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των ετών 2020, 2021 και 2022 μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ, ενώ για να μπορέσουν να λάβουν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ το 2025, οι αγρότες πρέπει να έχουν εξοφλήσει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ για τα έτη 2023–2024.

«Την ώρα που οι άνθρωποι αυτοί έχουν στερέψει από ρευστότητα – δεν έχουν ούτε ένα σεντ στην τσέπη τους – εσείς επιλέγετε να τους βεβαιώσετε νέα χρέη. Παίρνουν κουτσουρεμένες επιδοτήσεις, συσσωρεύουν χρέη, αγωνιούν για το αύριο, και τώρα τους έρχεται και άλλο μπουγιουρντί. Αντί να συζητήσουμε σοβαρά για διαγραφή χρεών και για ένα σχέδιο ανάσας, τους επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Βουλευτής υπενθύμισε ότι η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα είναι δραματική: μείωση της αγροτικής παραγωγής, αύξηση του κόστους, κατάρρευση των

τιμών σε κρίσιμες καλλιέργειες και τεράστια απώλεια ζωικού κεφαλαίου — με πάνω από 500.000 αιγοπρόβατα να έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια. «Η χώρα οδεύει σε διατροφική κρίση, αλλά αντί να διαμορφώσετε ένα σοβαρό, ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης, φέρνετε τροπολογίες αποκομμένες από την πραγματικότητα και τις ανάγκες των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την ελληνική περιφέρεια», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Ζαμπάρας κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «βγάζει τον αγρότη από την εξίσωση», αδιαφορώντας για την παραγωγή, τη διατροφική ασφάλεια και το δημογραφικό πρόβλημα της υπαίθρου. «Εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων, το μήνυμα που δίνετε δεν είναι στήριξη αλλά εγκατάλειψη», ανέφερε, ζητώντας την άμεση απόσυρση της ρύθμισης και την εκκίνηση ενός σοβαρού, ειλικρινούς διαλόγου με τους αγρότες και τους φορείς τους.