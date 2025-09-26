Ζαμπάρας: «Αφανισμός της κτηνοτροφίας στην Αιτωλοακαρνανία – η κυβέρνηση θεατής στην καταστροφή»

Σε επίκαιρη ερώτηση προχώρησε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας προς τον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναδεικνύοντας την κρίση στην κτηνοτροφία στην Αιτωλοακαρνανία, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η ανακοίνωση:

Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, σχετικά με τα δραματικά προβλήματα που έχει προκαλέσει η νόσος της ευλογιάς στο ζωικόκεφάλαιο της χώρας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, η ελληνική αιγοπροβατοτροφία βρίσκεται σε φάση ολικής καταστροφής. Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς έχει ήδη κοστίσει πολλά, με τουλάχιστον 300.000 ζώα να έχουν θανατωθεί σε όλη τη χώρα. Μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν καταγραφεί 837 εστίες ευλογιάς και εκτιμάται ότι πάνω από 225.000 αιγοπρόβατα χάθηκαν. Από αυτά, 90.000 θανατώθηκαν μόνο μέσα στον Αύγουστο, στοιχείο που δείχνει τη ραγδαία έξαρση της νόσου.

Στην Αιτωλοακαρνανία το φαινόμενο έχει λάβει απειλητικές διαστάσεις, καθώς ο κλάδος ήδη φέρνει τα πρώτα αποτυπώματα της κρίσης στην ύπαιθρο και στην αγροτική οικονομία της περιοχής.

Με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συγκληθεί τις επόμενες ημέρες η αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ώστε να κληθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο να δώσουν πειστικές και διαφανείς απαντήσεις για την ολιγωρία και τον αποτυχημένο σχεδιασμό έως τώρα.

Ιδιαίτερα οξύ αναδεικνύεται το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει αποκλείσει τη δυνατότητα εμβολιασμού των ζώων – παρά τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις – και χωρίς να προσκομίζει αξιόπιστες τεχνοκρατικές αιτιολογήσεις. Την ίδια στιγμή, οι αποζημιώσεις που δίνονται – εάν δοθούν – κρίνονται ελλιπείς και καθυστερημένες, αφήνοντας τους παραγωγούς εκτεθειμένους στη διάλυση του εισοδήματος και του ζωικού κεφαλαίου τους.

Αρμόδιοι φορείς και κτηνοτροφικοί σύλλογοι ήδη προειδοποιούν ότι το επόμενο διάστημα η χώρα θα αντιμετωπίσει σοβαρές ελλείψεις σε κρέας και θα σημειωθούν εκρηκτικές ανατιμήσεις στο γάλα και τα παράγωγά του, με άμεσο αντίκτυπο στα νοικοκυριά και στη διατροφική ασφάλεια.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας καλεί τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να απαντήσει συγκεκριμένα στα εξής:

Εφόσον – όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση – έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, πώς εξηγείται ότι η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των πλέον πληττόμενων χωρών στην Ευρώπη όσον αφορά την ευλογιά; Ποια σενάρια και λύσεις έχουν μελετηθεί για την αντιμετώπιση της νόσου και για την ουσιαστική ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων (π.χ. εμβολιασμός, προκαταβολές, αναστολή φορολογικών/ασφαλιστικών υποχρεώσεων); Με ποιους θεσμικούς φορείς έγιναν διαβουλεύσεις και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα –και ειδικότερα στην Αιτωλοακαρνανία σβήνει. Δεν αντέχει πλέον την εκκωφαντική έλλειψη σχεδίου και τις άστοχες επιλογές. Χρειάζεται άμεση, αποφασιστική και συντονισμένη παρέμβαση, όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.