Ζαμπάρας: «13 ώρες δουλειά – 0 ζωή: Ο εργασιακός μεσαίωνας της κυβέρνησης»

Στη Βουλή τοποθετήθηκε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας για το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί την 13ωρο εργασία, καταγγέλοντας την κυβέρνηση για την επιστροφή σε έναν «εργασιακό μεσαίωνα».

Η ανακοίνωση:

Σημεία της ομιλίας του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, Μίλτου Ζαμπάρα, στην Ολομέλεια της Βουλής για το αντεργατικό νομοσχέδιο που θεσμοθετεί το 13ωρο

Ο Μίλτος Ζαμπάρας ξεκίνησε την τοποθέτησή του τονίζοντας ότι η κυβέρνηση, εδώ και έξι χρόνια, συστηματικά ξηλώνει τις κατακτήσεις δεκαετιών στον χώρο της εργασίας.

Με μια σειρά διαδοχικών ρυθμίσεων:

κατήργησε στην πράξη το 8ωρο,

πάγωσε τις συλλογικές συμβάσεις,

ποινικοποίησε τον συνδικαλισμό και το δικαίωμα στην απεργία,

απελευθέρωσε τις αναιτιολόγητες απολύσεις,

και τώρα, με το νέο νομοθετικό τερατούργημα, επιβάλλει επί της ουσίας 13

ώρες δουλειάς την ημέρα.

Ο Βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στις συνέπειες της υπερεργασίας, επισημαίνοντας ότι αυτή συνδέεται άμεσα με τα εργατικά δυστυχήματα και την απώλεια ανθρώπινων ζωών:

Το 2024 καταγράφηκαν 146 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα.

Την ίδια χρονιά σημειώθηκαν περισσότερα από 14.000 εργατικά ατυχήματα.

Το 2025, μέχρι τον Ιούλιο, μετράμε ήδη 116 νεκρούς εργαζόμενους.

Κι όμως, σύμφωνα με τους ίδιους τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας, καταγράφεται μόλις το 30-40% των πραγματικών περιστατικών. «Δεν είναι ατυχήματα. Είναι εγκλήματα. Είναι η συνέπεια των εξοντωτικών ωραρίων, των άθλιων συνθηκών και της ανυπαρξίας ελέγχων. Όταν θεσμοθετείς την εξάντληση, νομιμοποιείς τον θάνατο», ανέφερε με έμφαση ο Μίλτος Ζαμπάρας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση:

νομιμοποιεί το υποχρεωτικό 10ωρο,

μειώνει τις ημέρες αναίτιας απουσίας του εργαζόμενου διευκολύνοντας τις απολύσεις,

καταργεί την υποχρέωση συνεχόμενης άδειας το καλοκαίρι,

εξαφανίζει τις κυρώσεις για εργοδοτικές παρανομίες,

και ταυτόχρονα κουκουλώνει την υπόθεση της παράνομης πρόσληψης «γαλάζιου» προέδρου στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία έχει ήδη απορριφθεί από το ΣτΕ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Μίλτος Ζαμπάρας σημείωσε:

«Η κοινωνία δεν θα το ανεχτεί. Η κοινωνία ζητά δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ζωή. Κι αν εσείς νομοθετείτε την εξόντωση, ο λαός θα νομοθετήσει την απομάκρυνσή σας.»

Δείτε το βίντεο: