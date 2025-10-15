Ζαμπάρας: «13 ώρες δουλειά – 0 ζωή: Ο εργασιακός μεσαίωνας της κυβέρνησης»
Στη Βουλή τοποθετήθηκε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας για το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί την 13ωρο εργασία, καταγγέλοντας την κυβέρνηση για την επιστροφή σε έναν «εργασιακό μεσαίωνα».
Η ανακοίνωση:
Σημεία της ομιλίας του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, Μίλτου Ζαμπάρα, στην Ολομέλεια της Βουλής για το αντεργατικό νομοσχέδιο που θεσμοθετεί το 13ωρο
Ο Μίλτος Ζαμπάρας ξεκίνησε την τοποθέτησή του τονίζοντας ότι η κυβέρνηση, εδώ και έξι χρόνια, συστηματικά ξηλώνει τις κατακτήσεις δεκαετιών στον χώρο της εργασίας.
Με μια σειρά διαδοχικών ρυθμίσεων:
- κατήργησε στην πράξη το 8ωρο,
- πάγωσε τις συλλογικές συμβάσεις,
- ποινικοποίησε τον συνδικαλισμό και το δικαίωμα στην απεργία,
- απελευθέρωσε τις αναιτιολόγητες απολύσεις,
- και τώρα, με το νέο νομοθετικό τερατούργημα, επιβάλλει επί της ουσίας 13
ώρες δουλειάς την ημέρα.
Ο Βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στις συνέπειες της υπερεργασίας, επισημαίνοντας ότι αυτή συνδέεται άμεσα με τα εργατικά δυστυχήματα και την απώλεια ανθρώπινων ζωών:
- Το 2024 καταγράφηκαν 146 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα.
- Την ίδια χρονιά σημειώθηκαν περισσότερα από 14.000 εργατικά ατυχήματα.
- Το 2025, μέχρι τον Ιούλιο, μετράμε ήδη 116 νεκρούς εργαζόμενους.
Κι όμως, σύμφωνα με τους ίδιους τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας, καταγράφεται μόλις το 30-40% των πραγματικών περιστατικών. «Δεν είναι ατυχήματα. Είναι εγκλήματα. Είναι η συνέπεια των εξοντωτικών ωραρίων, των άθλιων συνθηκών και της ανυπαρξίας ελέγχων. Όταν θεσμοθετείς την εξάντληση, νομιμοποιείς τον θάνατο», ανέφερε με έμφαση ο Μίλτος Ζαμπάρας.
Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση:
- νομιμοποιεί το υποχρεωτικό 10ωρο,
- μειώνει τις ημέρες αναίτιας απουσίας του εργαζόμενου διευκολύνοντας τις απολύσεις,
- καταργεί την υποχρέωση συνεχόμενης άδειας το καλοκαίρι,
- εξαφανίζει τις κυρώσεις για εργοδοτικές παρανομίες,
- και ταυτόχρονα κουκουλώνει την υπόθεση της παράνομης πρόσληψης «γαλάζιου» προέδρου στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία έχει ήδη απορριφθεί από το ΣτΕ.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Μίλτος Ζαμπάρας σημείωσε:
«Η κοινωνία δεν θα το ανεχτεί. Η κοινωνία ζητά δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ζωή. Κι αν εσείς νομοθετείτε την εξόντωση, ο λαός θα νομοθετήσει την απομάκρυνσή σας.»
Δείτε το βίντεο: