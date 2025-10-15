Ζαμπάρας: «13 ώρες δουλειά – 0 ζωή: Ο εργασιακός μεσαίωνας της κυβέρνησης»

Στη Βουλή τοποθετήθηκε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας για το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί την 13ωρο εργασία, καταγγέλοντας την κυβέρνηση για την επιστροφή σε έναν «εργασιακό μεσαίωνα».

 

Η ανακοίνωση:

Σημεία της ομιλίας του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, Μίλτου Ζαμπάρα, στην Ολομέλεια της Βουλής για το αντεργατικό νομοσχέδιο που θεσμοθετεί το 13ωρο

Ο Μίλτος Ζαμπάρας ξεκίνησε την τοποθέτησή του τονίζοντας ότι η κυβέρνηση, εδώ και έξι χρόνια, συστηματικά ξηλώνει τις κατακτήσεις δεκαετιών στον χώρο της εργασίας.

Με μια σειρά διαδοχικών ρυθμίσεων:

  • κατήργησε στην πράξη το 8ωρο,
  • πάγωσε τις συλλογικές συμβάσεις,
  • ποινικοποίησε τον συνδικαλισμό και το δικαίωμα στην απεργία,
  • απελευθέρωσε τις αναιτιολόγητες απολύσεις,
  • και τώρα, με το νέο νομοθετικό τερατούργημα, επιβάλλει επί της ουσίας 13
    ώρες δουλειάς την ημέρα.

Ο Βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στις συνέπειες της υπερεργασίας, επισημαίνοντας ότι αυτή συνδέεται άμεσα με τα εργατικά δυστυχήματα και την απώλεια ανθρώπινων ζωών:

  • Το 2024 καταγράφηκαν 146 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα.
  • Την ίδια χρονιά σημειώθηκαν περισσότερα από 14.000 εργατικά ατυχήματα.
  • Το 2025, μέχρι τον Ιούλιο, μετράμε ήδη 116 νεκρούς εργαζόμενους.

Κι όμως, σύμφωνα με τους ίδιους τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας, καταγράφεται μόλις το 30-40% των πραγματικών περιστατικών. «Δεν είναι ατυχήματα. Είναι εγκλήματα. Είναι η συνέπεια των εξοντωτικών ωραρίων, των άθλιων συνθηκών και της ανυπαρξίας ελέγχων. Όταν θεσμοθετείς την εξάντληση, νομιμοποιείς τον θάνατο», ανέφερε με έμφαση ο Μίλτος Ζαμπάρας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση:

  • νομιμοποιεί το υποχρεωτικό 10ωρο,
  • μειώνει τις ημέρες αναίτιας απουσίας του εργαζόμενου διευκολύνοντας τις απολύσεις,
  • καταργεί την υποχρέωση συνεχόμενης άδειας το καλοκαίρι,
  • εξαφανίζει τις κυρώσεις για εργοδοτικές παρανομίες,
  • και ταυτόχρονα κουκουλώνει την υπόθεση της παράνομης πρόσληψης «γαλάζιου» προέδρου στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία έχει ήδη απορριφθεί από το ΣτΕ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Μίλτος Ζαμπάρας σημείωσε:

«Η κοινωνία δεν θα το ανεχτεί. Η κοινωνία ζητά δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ζωή. Κι αν εσείς νομοθετείτε την εξόντωση, ο λαός θα νομοθετήσει την απομάκρυνσή σας.»

Δείτε το βίντεο:

14 Οκτ 2025

