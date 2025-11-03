Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Ζάκυνθος: Πέθανε σε ηλικία 45 ετών ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

Ο 45χρονος δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Συγκίνηση και θλίψη στη Ζάκυνθο, καθώς έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή ο δημοσιογράφος, Γιώργος Γκόγκος σε ηλικίας μόλις 45 ετών.

Ο 45χρονος δημοσιογράφος έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Ζακύνθου τον κρατήσουν στη ζωή.

Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο ραδιόφωνο Prisma 90,2 ενώ είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών με την εφημερίδα ΗΜΕΡΑ ,τον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΖ και αργότερα με το ΙΟΝΙΑΝ.

Η τοπική κοινωνία, οι συνάδελφοι του και οι φίλοι του ,τον αποχαιρετούν με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση κρατώντας στη μνήμη τους έναν άνθρωπο ευγενικό, ειλικρινή, προσιτό και πάντα πρόθυμο να βοηθήσει.

Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της ενημέρωσης και στις καρδιές όσων των γνώρισαν.

Πηγή: protothema.gr

