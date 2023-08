Ζάκυνθος: Νεόνυμφοι φιλιούνται και πέφτει κεραυνός πίσω τους – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα εντυπωσιακό απρόοπτο συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στη Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια γάμου ζευγαριού Βρετανών.

Το νεόνυμφο ζευγάρι είχε στηθεί με φόντο το απέραντο γαλάζιο, εν μέσω καταιγίδας που βρισκόταν σε εξέλιξη ανοιχτά του νησιού, ώστε ο εικονολήπτης να κάνει ένα ακόμη όμορφο πλάνο. Οι δύο νέοι φιλιούνται η νύφη υψώνει την ανθοδέσμη και τότε κάτι αναπάντεχο συμβαίνει.

Ο ουρανός φωτίζεται και ένας εντυπωσιακός κεραυνός πέφτει πίσω τους στη θάλασσα. Η εξέλιξη αυτή καθόλου δεν τρόμαξε το ζευγάρι των νεόνυμφων που βρήκε το πλάνο υπέροχο ενώ ο εικονολήπτης Χάρης Πομώνης ανάρτησε στο Instagram το απόσπασμα γράφοντας “May this kiss light up your skies forever”.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ

thebest.gr

Market Pass: Από 15 Σεπτεμβρίου οι νέες αιτήσεις – Πώς υπολογίζονται τα ποσά και πότε θα καταβληθούν