Ζάκυνθος: Επίθεση του Μητροπολίτη Δωδώνης σε καθηγητή – «Με το πουκάμισο έξω ήρθες να βγάλεις λόγο;»

Χαμός στη Ζάκυνθο, μετά το πέρας της θρησκευτικής λειτουργίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου για την 28η Οκτωβρίου, όταν ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος έκανε παρατήρηση σε εκπαιδευτικό επειδή είχε το πουκάμισο έξω από το παντελόνι.

Όλα έγιναν κατά τη δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου μέσα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο, όταν τον λόγο πήρε ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού σχολείου του νησιού, Ηλίας Φλάμπουρας.

Ο διευθυντής άρχισε να εκφωνεί τον λόγο του όταν ξαφνικά εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, και άρχισε να φωνάζει: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο; Με τα πουκάμισα έξω; Απαράδεκτο, αίσχος!».

Ο διευθυντής δεν έδωσε συνέχεια και συνέχισε να εκφωνεί τον λόγο του.

Όπως ήταν αναμενόμενο η δημόσια παρατήρηση του Μητροπολίτη, Χρυσόστομου, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ενώ ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ζακύνθου εξέδωσε ανακοίνωση όπου τόνιζε πως «οι εκπαιδευτικοί επιτελούν λειτούργημα με σεβασμό στους μαθητές, στους γονείς και στην κοινωνία, και αξίζουν τον ίδιο σεβασμό από όλους, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή θεσμικού ρόλου.

Η δημόσια επίπληξη, μάλιστα μέσα σε χώρο λατρείας και μπροστά σε κοινό, δεν συνάδει ούτε με τις αξίες του σεβασμού, της ευγένειας και της χριστιανικής αγάπης που η Εκκλησία πρεσβεύει».

Δείτε το απόσπασμα στο 20:30′:

«Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και καταδίκη του για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε εκκλησία του νησιού, όπου ο Μητροπολίτης Δωδώνης απηύθυνε δημόσια παρατήρηση σε εκπαιδευτικό και διευθυντή σχολείου για την ενδυμασία του, την ώρα που εκείνος απηύθυνε χαιρετισμό. Η στάση αυτή συνιστά απαράδεκτη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου που υπηρετεί επί σειρά ετών με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση την εκπαίδευση στη Ζάκυνθο» σημειώνει.

