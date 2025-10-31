Ζάκυνθος: «Δεν υπήρχε πρόθεση να προκαλέσω» – Η απάντηση του δασκάλου για την επίθεση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης

Υποστήριξη από γονείς και εκπαιδευτικούς δέχθηκε ο δάσκαλος και διευθυντής του δημοτικού στη Ζάκυνθο, μετά την έντονη παρατήρηση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης, για το πουκάμισό του, την 28η Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της Δοξολογίας για την 28η Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο, ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος διέκοψε τον πανηγυρικό λόγο διευθυντή δημοτικού σχολείου, κάνοντάς του δημόσια παρατήρηση για την εμφάνισή του.

«Με τα πουκάμισα έξω βγαίνεις να βγάλεις λόγο τέτοια μέρα μέσα στην Εκκλησία; Απαράδεκτο! Σταμάτα! Αίσχος!», του είπε με έντονο ύφος.

Παρά τη δημόσια επίπληξη, ο εκπαιδευτικός δεν αντέδρασε και συνέχισε κανονικά την ομιλία του για την εθνική επέτειο: «Ας είναι το “ΟΧΙ” του 1940 φάρος που φωτίζει το δρόμο μας — ένας δρόμος Ελευθερίας, Δημοκρατίας και Ανθρωπιάς».

Στο τέλος του λόγου του, με διακριτικό αλλά σαφές υπονοούμενο, πρόσθεσε: «Επειδή στην αρχή της ομιλίας μου δέχτηκα μια επίθεση, ίσως αυτά που είπα να ήταν μια απάντηση και σ’ αυτούς που μου επιτέθηκαν».

«Δεν υπήρχε πρόθεση να προκαλέσω»: H απάντηση του εκπαιδευτικού

Λίγες ώρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε και αφού το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ο εκπαιδευτικός, με ανάρτησή του στα social media έδωσε τη δική του απάντηση στον Μητροπολίτη:

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα:

«Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα».

Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δε λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».

Πηγή: star.gr