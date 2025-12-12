Ζάκυνθος: 30 αιτήματα υιοθεσίας για τον σκύλο που σκότωσε τον 2χρονο – Τι λένε στο ΔΙΚΕΠΑΖ

30 αιτήματα υιοθεσίας για τον σκύλο, ράτσας πίτμπουλ, που επιτέθηκε και σκότωσε τον 2 ετών Λίο στη Ζάκυνθο, έχει λάβει το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), στην Αττική, όπου μεταφέρθηκε.

Το πίτμπουλ υποβάλλεται σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι επιθετικό ενώ πρόεδρος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, σχολίασε πως «πρώτη φορά βλέπω σκυλί με τέτοια απάθεια, δεν εκδηλώνεται» και αποκάλυψε πως έχει δεχτεί 30 emails από ανθρώπους που θέλουν να τον υιοθετήσουν για να μην θανατωθεί.

Το πίτμπουλ δεν είχε τσιπ και μόλις έφτασε στο ΔΙΚΕΠΑΖ, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει «να γίνουν εξετάσεις για να δούμε αν έχει πρόβλημα υγείας όπως κάταγμα ή νευρολογικής φύσης, κάτι που προκαλεί πόνο και ενόχληση και πιθανών η επιθετικότητα να προήλθε από αυτό».

Μιλώντας για το πίτμπουλ, ο κ. Γουρδομιχάλης είπε πως «υπάρχουν δύο περιπτώσεις, η πρώτη είναι να μην θεωρηθεί ότι δεν είναι επικίνδυνο, το βλέπω λίγο δύσκολο αυτό. Εδώ έχουμε περιθάλψει 60.000 αδέσποτα ζώα, καταλαβαίνετε υπάρχει τεράστια συσσώρευση εμπειρίας ή τεχνογνωσίας. Πρώτη φορά βλέπω ένα σκυλί με τέτοια απάθεια, δεν εκδηλώνεται. Αυτό δεν είναι καλό σήμα. Ένα σκυλί εντελώς απόμακρο, δεν δείχνει φόβο, χαρά, επιφυλακτικότητα και αυτό προβληματίζει». Σε ερώτηση για το αν αυτή η συμπεριφορά «φωτογραφίζει» κακοποίηση, ο κ. Γουρδομιχάλης απάντησε «μπορεί».

«Τελείως απόμακρο»

Σε ερώτηση για το τι μπορεί να σημαίνει η «απάθεια» που όπως είπε συνάντησε πρώτη φορά, ο κ. Γουρδομιχάλης απάντησε: «αυτό επιτρέψτε μου να το αφήσω στο γραπτό πόρισμα. Πάντως είναι ασυνήθιστο, τα ζώα που έρχονται εδώ μπορεί να έχουν άγχος κλπ. Να δείχνουν μια συμπεριφορά, να εξοικειώνονται με τους νοσηλευτές και τους φροντιστές μετά από λίγο. Αυτό είναι τελείως απόμακρο».

Αιτήματα υιοθεσίας

«Ήταν σε αυθαίρετο καταφύγιο» το πίτμπουλ. «Ο νόμος ψηφίστηκε και εφαρμόζεται από το 2021. Έβαζε προθεσμία έξι μηνών για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων καταφυγίων. Από τότε έχει πάρει πέντε διαδοχικές παρατάσεις και ακόμα υπάρχουν αυθαίρετα καταφύγια», σχολίασε.

«Να τονίσω πως σε περίπτωση που αποφασιστεί ευθανασία, θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να αναρτηθεί στο διαδίκτυο για 30 μέρες. Ήδη έχουν φτάσει στο email μου 30 αιτήματα υιοθεσίας προκειμένου να μην θανατωθεί», είπε.

«Ξέρετε πόσα ζώα μπορεί να έχουν πεθάνει φέτος από θερμοπληξία σε αυθαίρετα καταφύγια κάτω από λαμαρίνες, σε απίθανες συνθήκες που αφοδεύουν στον ίδιο χώρο, χωρίς γιατρό, αρχείο καταγραφής. Διαδοχικά δίνονται παρατάσεις με τροπολογία για τη λειτουργία αυτών των καταφυγίων», ανέφερε.

Ο δήμος Ζακύνθου θα πάρει την τελική απόφαση

Το ζώο έφτασε στο ΔΙΚΕΠΑΖ μετά από αίτημα του δημάρχου Ζακύνθου, σύμφωνα με τον κ. Γουρδομιχάλη. «Για λόγους αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης και της υποχρέωσής μας απέναντι στην κοινωνία δεχτήκαμε το ζώο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Γουρδομιχάλη, το σκυλί ελλείψει τσιπ θεωρείται ιδιοκτησία του δήμου Ζακύνθου που «θα πάρει και την τελική απόφαση».

«Το σκυλί αφού εξετάζεται και παρακολουθείται από την επιστημονική μας ομάδα, μαζί με επαγγελματία εκπαιδευτή, θα βγει το πόρισμα το οποίο θα διαβιβαστεί από εμένα στον δήμο Ζακύνθου για να πάρουνε τις αποφάσεις», όπως είπε.

«Στην προκειμένη περίπτωση θα αποφασίσει πενταμελής επιτροπή του δήμου Ζακύνθου βάσει του πορίσματος που θα στείλουμε», ανέφερε.

Η ανακοίνωση του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) για τη μεταφορά του σκύλου στο ΔΙΚΕΠΑΖ:

Στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) στο Σχιστό, βρίσκεται από χθες το πρωί ο σκύλος που τραυμάτισε θανάσιμα το δίχρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο.

Η μεταφορά του ζώου στο Κέντρο έγινε ύστερα από σχετικό γραπτό αίτημα του δημάρχου του νησιού Γιώργου Στασινόπουλου, το οποίο και αποδέχτηκε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.

Αν και ο δήμος Ζακύνθου δεν είναι ένας από τους 24 δήμους – μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ, αναλάβαμε την ευθύνη διαχείρισης του ζώου στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης αλλά και των υποχρεώσεων που έχουμε απέναντι στη κοινωνία, δεδομένου ότι το ΔΙΚΕΠΑΖ είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο για αδέσποτους σκύλους στη χώρα μας, με πολύχρονη εμπειρία, οργάνωση, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την ασφαλή διαχείριση ενός σκύλου, που εμπλέκεται σε θανατηφόρα επίθεση εναντίον ανθρώπου.

Το πιτ μπουλ υποβλήθηκε ήδη σε κτηνιατρικές εξετάσεις και θα παρακολουθείται συνεχώς τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ, όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων – συνεργάτη του ΔΙΚΕΠΑΖ.

“Στόχος είναι να αξιολογηθεί αντικειμενικά και υπεύθυνα η κατάσταση του ζώου, να διερευνηθούν οι αιτίες αυτού του τραγικού περιστατικού και να ληφθούν με διαφάνεια όλες οι αποφάσεις για την μελλοντική διαχείριση του ζώου, σύμφωνα πάντα με τον ισχύοντα νόμο”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.

