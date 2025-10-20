Ζαγόρι: Ο τελευταίος τσοπάνης των Άνω Πεδινών - Φύλακας της παράδοσης

Στα Άνω Πεδινά του Ζαγοριού, ο Κώστας, ένας από τους τελευταίους τσοπάνηδες της περιοχής, αφιερώνοντας τη ζωή του στη γη και στην παράδοση.

Στο ορεινό χωριό Άνω Πεδινά, στην καρδιά του Ζαγορίου, οι άνθρωποι του Greek Village Life συνάντησαν τον Κώστα, έναν από τους τελευταίους εναπομείναντες τσοπάνηδες της περιοχής.

Με ειλικρίνεια και συγκίνηση μοιράζεται την ιστορία της ζωής του, μιλώντας για τις καθημερινές δυσκολίες της ορεινής κτηνοτροφίας, την αγάπη του για τα ζώα και τον δεσμό με τη φύση που τον κρατά ριζωμένο στον τόπο του.

Ένα συγκινητικό πορτρέτο της αγροτικής Ελλάδας, των ανθρώπων που επιλέγουν να μείνουν πίσω και να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση σε έναν κόσμο που αλλάζει και χάνεται σιγά σιγά.

