Ζαχαράκη: Επιπλέον 643 μόνιμοι δάσκαλοι και καθηγητές, 31 ανακαινισμένα σχολεία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Το σχολείο είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το αύριο όχι μόνο με γνώσεις αλλά με αξίες, σχέσεις και εμπειρίες που συνοδεύουν τον καθένα σε όλη του τη ζωή.

Στόχος είναι να οικοδομηθεί ένα σχολείο σύγχρονο, φιλικό, ανοιχτό και δίκαιο, που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων, χωρίς να χάνει την ανθρώπινη διάσταση της εκπαίδευσης, υποστηρίζει τη μάθηση και προάγει την προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή και μαθήτριας» τόνισε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο μήνυμά της για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η κα Ζαχαράκη ανέφερε πως στόχος είναι ένα σχολείο που δεν θα περιορίζεται στο μάθημα, αλλά θα ανοίγει δρόμους για δημιουργικότητα, καινοτομία και συμπερίληψη, θα προετοιμάζει τους μαθητές όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά για τη ζωή, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Εργαζόμαστε για περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, καλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς, δράσεις που μειώνουν ανισότητες και δίνουν σε όλα τα παιδιά, σε κάθε γειτονιά της χώρας, ίσες ευκαιρίες».

Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουμε με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς:

483 νέους διορισμούς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (266 στη Γενική Εκπαίδευση, 217 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση)

160 νέους διορισμούς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (71 στη Γενική Εκπαίδευση, 84 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 5 σε Μουσικά Σχολεία)

31 σχολικές μονάδες στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

2628 διαδραστικούς πίνακες

6926 κιτ ρομποτικής (4571 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 2355 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)

Αναλυτικά το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια αφετηρία. Είναι η στιγμή που γεμίζουμε ξανά τις αυλές με φωνές, τα θρανία με όνειρα και τις τάξεις με προσδοκίες.

Το σχολείο αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης βασισμένο σε τεκμηριωμένες παιδαγωγικές πρακτικές, όπου η περιέργεια ενισχύει τη συμμετοχή, η προσπάθεια αναγνωρίζεται και η κριτική σκέψη καλλιεργείται μέσα από ουσιαστικές εμπειρίες

Στόχος είναι να οικοδομηθεί ένα σχολείο σύγχρονο, φιλικό, ανοιχτό και δίκαιο, που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων, χωρίς να χάνει την ανθρώπινη διάσταση της εκπαίδευσης, υποστηρίζει τη μάθηση και προάγει την προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή και μαθήτριας.

Κάθε μέρα το σχολείο μπορεί να αποτελέσει πηγή χαράς, δημιουργίας και έμπνευσης, μετατρέποντας τη γνώση σε βιωματική εμπειρία.

Αποσκοπούμε σε ένα σχολείο που δεν θα περιορίζεται στο μάθημα, αλλά θα ανοίγει δρόμους για δημιουργικότητα, καινοτομία και συμπερίληψη.

Εργαζόμαστε για περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, καλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς, δράσεις που μειώνουν ανισότητες και δίνουν σε όλα τα παιδιά, σε κάθε γειτονιά της χώρας, ίσες ευκαιρίες.

Θέλουμε ένα σχολείο που θα προετοιμάζει τους μαθητές όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά για τη ζωή.

Η πορεία αυτή είναι συλλογική.

