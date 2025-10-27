Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Υψώθηκε στο λιμάνι της Χίου τεράστια ελληνική σημαία για την 28η Οκτωβρίου

Είναι 150 τετραγωνικά μέτρα και μεταφέρθηκε στο σημείο από τους σπουδαστές της ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, συνοδεία της φιλαρμονικής

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Υψώθηκε και φέτος στο λιμάνι της Χίου η τεράστια ελληνική σημαία ενόψει της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου. Η έπαρση της σημαίας πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Χίου στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων των τοπικών Αρχών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ η σημαία είναι 150 τετραγωνικά μέτρα και μεταφέρθηκε στο σημείο από τους σπουδαστές της ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, συνοδεία της φιλαρμονικής.

«Η σημαία μας είναι το σύμβολο του έθνους μας. Με τη σημαία μας και για τη σημαία μας έγιναν όλοι οι αγώνες του έθνους μας για την απελευθέρωση. Τη σημαία τιμούμε και σεβόμαστε όπως της αρμόζει και ευχόμενοι να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι και χωρίς να χρειαστεί να την υπερασπιστούμε. Ακόμα κι αν χρειαστεί, όμως, είμαστε βέβαιοι ότι θα την υπερασπιστούμε με τον δέοντα τρόπο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο θεολόγος και μουσικός του 3ου Γυμνασίου Χίου, Κωνσταντίνος Γανιάρης.

 

Protothema.gr

