Υποτροφίες Φοιτητών από το κληροδότημα Κωνσταντίνου Νιαβή της Ι. Μ. Αιτωλοακαρνανίας

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας συναισθανόμενη την αγωνία των γονέων των νεοεισαχθέντων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προτίθεται να παράσχει φοιτητικές Υποτροφίες μέσω του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνος Νιαβής», ώστε να διευκολύνονται οι φοιτητές στις σπουδές τους, κυρίως όσοι θα φοιτήσουν σε Σχολές μακριά από τον τόπο καταγωγής και κατοικίας τους.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως (www.imaa.gr) η σχετική προκήρυξη που ακολουθεί και περιγράφει με ακρίβεια τις προϋποθέσεις χορηγίας της ετήσιας Υποτροφίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, αφού μελετήσουν την εν λόγω Προκήρυξη και διαπιστώσουν ότι καλύπτουν τις προϋποθέσεις χορηγίας των υποτροφιών να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα καταθέσουν εγκαίρως στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως στο Αγρίνιο (οδός Καραϊσκάκη 20, α’ όροφος).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΑΒΗ

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Νιαβή, κληροδότημα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2025-2026 τις κάτωθι υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Χορηγούνται οκτώ (8) υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 προπτυχιακούς φοιτητές/τριες με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε Ελληνικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης). Η κάθε υποτροφία ισοδυναμεί με το ποσό των 2.400 ευρώ και σκοπό έχει την κάλυψη διαφόρων οικονομικών αναγκών των νεοσειχθάντων φοιτητών (ενοίκια, σίτιση κλπ).

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

Χορηγούνται δυο (2) υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 προπτυχιακούς φοιτητές/τριες με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στη Θεολογική Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η κάθε υποτροφία ισοδυναμεί με το ποσό των 2.400 ευρώ και σκοπό έχει την κάλυψη διαφόρων οικονομικών αναγκών των νεοσειχθάντων φοιτητών (ενοίκια, σίτιση κλπ).

Β. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α & Β

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν όλοι οι νεοεισαχθέντες φοιτητές των παραπάνω δύο κατηγοριών( Α΄ και Β΄), οι οποίοι πρέπει να πληρούν τα κάτωθι προαπαιτούμενα κριτήρια:

1ο: Να διέμεναν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη μονίμως εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και να έχουν απολυτήριο Λυκείου από σχολική μονάδα που βρίσκεται εντός των ορίων της.

2ο: Να έχουν γεννηθεί από 01-01-2005 και εξής.

3ο: Να έχουν εγγραφεί σε εκπαιδευτικό Ίδρυμα των αναφερόμενων στις προαναφερθείσες κατηγορίες (Α και Β).

4ο: Tο ετήσιο εισόδημα της οικογένειας του νεοεισαχθέντα φοιτητή να μην ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η επιλογή των νεοεισαχθέντων φοιτητών που θα λάβουν την υποτροφία γίνεται με μοριοδότηση σύμφωνα με τα κάτωθι:

α. Το άθροισμα της βαθμολογίας των τεσσάρων (4) πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων κάθε νεοεισαχθέντα φοιτητή αναλογεί σε αντίστοιχα μόρια (η βαθμολογία κάθε μαθήματος γίνεται με ανώτατο βαθμό μορίων τα 100).

β. Το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας του νεοεισαχθέντα φοιτητή, μοριοδοτείται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε ευρώ) ΜΟΡΙΑ

0 - 5.999,99 400

6.000 - 8.999,99 300

9.000 - 12.000 200

γ. Η ύπαρξη εξαρτώμενων μελών στην οικογένεια του νεοεισαχθέντα φοιτητή μοριοδοτείται με 50 μόρια ανά κάθε μέλος. Τα εξαρτώμενα μέλη ορίζονται βάσει του άρθρου 11 του Ν. 4172/2013 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και ως φορολογούμενοι λογίζονται οι γονείς του νεοεισαχθέντα φοιτητή.

δ. Η άνω του 67% αναπηρία του νεοεισαχθέντα φοιτητή μοριοδοτείται με 50 μόρια.

ε. Νεοεισαχθείς φοιτητής που είναι μέλος μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτείται με 50 μόρια.

Δ. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση (χορηγείται από το site της Ιεράς Μητροπόλεως www.imaa.gr αριστερά στο αντίστοιχο banner). Eπιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης του πρωτοτύπου της αιτήσεως από τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Σπυρίδωνα Ιωάννου, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην πόλη του Αγρινίου επι της οδού Καραϊσκάκη 22, ΤΚ 30100 Αγρίνιο.

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

4. Βεβαίωση από τη σχολική μονάδα που θα αναφέρει τη βαθμολογία των τεσσάρων (4) πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του νεοεισαχθέντα φοιτητή, με κλίμακα τις 100 μονάδες ανά μάθημα.

5. Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ εισαγωγής ( Πρωτότυπο).

6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας του προηγουμένου οικονομικού έτους που να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του αιτούντος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ατομικό εισόδημα, τότε θα κατατίθενται βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν καταθέτει φορολογική και υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν κατέθεσε ο αιτών ή οι γονείς του φορολογική δήλωση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση διαζυγίου κατατίθενται τα ανωτέρω δικαιολογητικά και των δύο γονέων.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.

8. Βεβαίωση αναπηρίας άνω του 67% εφόσον υπάρχει.

9. Κάθε έγγραφο (πλην ορισμένων εκ των προαναφερθέντων) που αποδεικνύει την ύπαρξη «εξαρτώμενων μελών» κατ’ άρθρο 11 του Ν. 4172/2013.

10. Βεβαίωση από Εφημέριο Ενορίας της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ότι ο/η αιτών/ούσα είναι μέλος της εν λόγω Ενορίας κατά τα τελευταία τρία έτη.

• Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει ή δεν πρόκειται να λάβει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή ( Πρωτότυπη).

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κατά την κρίση του/της αιτούντος θα βοηθούσε στην καλυτέρα αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τη Γραμματεία του Ιδρύματος.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υπάρχουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και να κατατεθεί από τον/την ίδιο/α τον φοιτητή/φοιτήτρια.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Σπυρίδωνα Ιωάννου, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην πόλη του Αγρινίου επι της οδού Καραϊσκάκη 22, ΤΚ 30100 Αγρίνιο.

Ημερομηνίες και ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών:

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 έως Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 από τις 10:00πμ έως 12:00 πμ.

Εκτός των συγκεκριμένων ημερομηνιών και ωρών καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, η δε 10η Οκτωβρίου 2025 θα είναι η καταληκτική ημερομηνία και πέραν αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2641058458

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: imaa_agr@yahoo.com

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ