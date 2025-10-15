Υπόθεση Volterra – ΔΕΥΑ Μεσολογγίου: Η αλήθεια, οι ευθύνες και η αποκατάσταση της ζημιάς

Ο Δήμος Μεσολογγίου εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση Volterra – ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, όπου η εταιρεία Volterra είχε απαιτήσει από τη ΔΕΥΑΜ την εξόφληση σημαντικού ποσού, γεγονός που δημιούργησε οικονομική πίεση και νομικές ενέργειες.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Το καλοκαίρι του 2021, η εταιρεία Volterra απαίτησε από τη ΔΕΥΑ Μεσολογγίου την εξόφληση οφειλής ύψους 331.022 ευρώ. Η τότε διοίκηση, υπό τον κ. Λύρο, αναγνώρισε το χρέος και δεσμεύτηκε ότι θα το εξοφλήσει άμεσα. Την ίδια περίοδο, η Volterra ζήτησε αναθεώρηση της σύμβασης λόγω αύξησης του κόστους χονδρικής.

Στις 29/09/2021, ο κ. Λύρος υπέγραψε νέα σύμβαση, αποδεχόμενος ρήτρα αναπροσαρμογής και μετατροπή του σταθερού τιμολογίου σε κυμαινόμενο, χωρίς προηγούμενη νομική αξιολόγηση ή διασφάλιση συμφερόντων της ΔΕΥΑΜ.

Το αποτέλεσμα

Αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες:

Το κόστος ρεύματος εκτοξεύθηκε,

Ο ίδιος διέκοψε τις πληρωμές, προκαλώντας νέα εκτίναξη οφειλών και επιβάρυνση με τόκους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ,

Η Volterra προσέφυγε νομικά, κατέθεσε δύο αγωγές ύψους άνω των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ και προχώρησε σε διακοπή ηλεκτροδότησης.

Τι Παρέδωσε ο κ. Λύρος

Προσπαθώντας να αποποιηθεί τις ευθύνες του, ο κ. Λύρος κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επικαλούμενος «πλάνη».

Η απόφαση 179/2023 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου απέρριψε εξ ολοκλήρου την αίτηση, κρίνοντας ότι η ρήτρα επιβλήθηκε νόμιμα και με τη ρητή συναίνεσή του.

Έτσι, στο τέλος της θητείας του:

Νομιμοποίησε τη ρήτρα αναπροσαρμογής,

Παραδέχθηκε εγγράφως «πλάνη»,

Διέκοψε τις πληρωμές προκαλώντας χρέος σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ,

Άφησε τη ΔΕΥΑΜ με αγωγές, τόκους και κίνδυνο διακοπής ρεύματος.

Οι Ενέργειες της Νέας Δημοτικής Αρχής

Η σημερινή Δημοτική Αρχή, προκειμένου να κρατήσει ζωντανή τη ΔΕΥΑΜ και να εξασφαλίσει νερό και ρεύμα στους δημότες, προσέφυγε στη διαμεσολάβηση (άρθρο 6 Ν. 4640/2019).

Μετά από πολύωρες συνεδρίες υπό τον διαμεσολαβητή κ. Σπύρο Λειβαδόπουλο, επετεύχθη ιστορική συμφωνία:

Διαγραφή τόκων υπερημερίας ύψους 252.000€,

Ρύθμιση οφειλής με μηνιαία δόση 70.000€,

Νέα σύμβαση χωρίς εγγύηση και με εκπτωτικό τιμολόγιο,

Κατάργηση τόκων υπερημερίας στο εξής,

Ετήσιο επιτόκιο μόλις 1%,

Πλήρης εξόφληση εντός 3,5 ετών.

Η ΔΕΥΑΜ διασώθηκε από βέβαιη οικονομική κατάρρευση και εξασφαλίστηκε η ομαλή παροχή νερού στους πολίτες.

Οι επόμενες ενέργειες

Παρά τα παραπάνω, ο κ. Λύρος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Δημάρχου Σπύρου Διαμαντόπουλου για «απάτη» και «απιστία».

Η ενέργεια αυτή είναι αβάσιμη και συκοφαντική.

Ο Δήμαρχος θα προβεί σε:

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση,

Αγωγή αποζημίωσης,

Ενεργοποίηση του άρθρου 232 Ν. 3852/2010 για αναζήτηση πειθαρχικών, αστικών και δημοσιονομικών ευθυνών του κ. Λύρου.

Η Σημερινή Πραγματικότητα της ΔΕΥΑΜ

Η ΔΕΥΑΜ σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, με κυριότερα:

Την έλλειψη προσωπικού,

Το τεράστιο κόστος λειτουργίας,

Και τα σωρευμένα χρέη που τη βαραίνουν από το παρελθόν.

Το κράτος οφείλει να δώσει λύση, καθώς όλες οι ΔΕΥΑ της χώρας αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Μέχρι τότε, διαχειριζόμαστε έναν ασθενή σε τεχνητή υποστήριξη, που αναπνέει μόνο χάρη στις ακούραστες προσπάθειες του εναπομείναντος προσωπικού.

Η κοινωνική διάσταση

Οι καθυστερήσεις στο να δοθεί μια βιώσιμη, εθνική λύση για τις ΔΕΥΑ —και φυσικά για τη ΔΕΥΑΜ— οδηγούν αναπόφευκτα στη μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές. Οι καταναλωτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Οι ευσυνείδητοι, που πληρώνουν κανονικά, γνωρίζοντας ότι η υπηρεσία είναι ανταποδοτική και όχι δωρεάν,

Οι κακοπληρωτές, που δεν πληρώνουν, αμφισβητώντας το νομικό πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας της ΔΕΥΑΜ,

Οι παραβάτες που πραγματοποιούν παράνομες παροχετεύσεις νερού για άλλες χρήσεις, όπως άρδευση χωραφιών ή γεωργικές εγκαταστάσεις.

Μπορεί η ΔΕΥΑΜ να ελέγξει αποτελεσματικά την παραβατικότητα;

Η απάντηση είναι όχι στο βαθμό που θα ήθελε, λόγω έλλειψης μηχανισμών και προσωπικού — και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται οι ασυνείδητοι.

Η συνέχεια στα Δικαστήρια — και στην Αλήθεια.