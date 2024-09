Υπόθεση Πελικό: Συνήγορος υπεράσπισης ειρωνεύεται το θύμα και χορεύει το «Wake Me Up Before You Go Go»

Προκλητική η συνήγορος υπεράσπισης δύο κατηγορούμενων στην υπόθεση Πελικό.

Σφοδρή κριτική από τους συναδέλφους της και χρήστες στα social media δέχεται τις τελευταίες μέρες η 45χρονη Νάντια Ελ Μπουρουμί, συνήγορος δύο εκ των 50 κατηγορουμένων στην πολύκροτη δίκη για τους βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό, η οποία διεξάγεται στο ποινικό δικαστήριο της Αβινιόν.

Μεταξύ των καθημερινών αναρτήσεών της στο Instagram, η δικηγόρος ανάρτησε και βίντεο την ώρα που οδηγεί καθ' οδόν προς το δικαστήριο ενώ λικνίζεται στους ρυθμούς της επιτυχίας των Wham «Wake Me Up Before You Go Go» (Ξύπνα με πριν φύγεις). Ένα τραγούδι που δεν επέλεξε τυχαία η 45χρονη δικηγόρος, αφού οι βιαστές της Ζιζέλ την κακοποιούσαν ναρκωμένη από τον σύζυγό της και ενορχηστρωτή των βιασμών, Ντομινίκ Πελικό.





«Είναι αυτός ο ρόλος ενός δικηγόρου;», αναρωτιέται σε σχετικό δημοσίευμα για την συμπεριφορά της συνηγόρου υπεράσπισης η Le Parisien. Η 45χρονη δικηγόρος από τις 2 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε η δίκη σχολιάζει καθημερινά την υπόθεση με βίντεο που ανεβάζει στον λογαριασμό της στο Instagram. Οι αναρτήσεις της έχουν γίνει αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού από τους συναδέλφους της και από τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμπεριφορά της συνηγόρου υπεράσπισης απέναντι στην Ζιζέλ Πελικό είναι ταπεινωτική. Την περασμένη Τετάρτη, όταν στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν ως πειστήρια τα βίντεο και οι φωτογραφίες των βιασμών του θύματος, η 45χρονη συνήγορος υπεράσπισης είπε για την Ζιζέλ: «Όταν έχουμε φωτογραφίες όπως αυτές, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια γυναίκα που της αρέσουν τα σεξουαλικά παιχνίδια». Η Ζιζέλ Πελικό δήλωσε πως ένιωσε «ταπεινωμένη» μετά τους υπαινιγμούς της Μπουρουμί.

Η επιλογή του τραγουδιού προκαλεί οργή

«Σε όλους τους εξτρεμιστές της σκέψης που προσπαθούν να με φιμώσουν. Για σας», έγραψε στη λεζάντα η Μπουρουμί, η οποία έχει 47.000 ακόλουθους στο Instagram. Η επιλογή του τραγουδιού της συνηγόρου υπεράσπισης εγείρει ερωτήματα, αναφέρουν δημοσιεύματα στον γαλλικό Τύπο, που υπενθυμίζουν ότι η Ζιζέλ Πελικό υπήρξε θύμα βιασμών με χημική νάρκωση. Γεγονός που παραδέχτηκε και ο βασικός κατηγορούμενος Ντομινίκ Πελικό από την έναρξη της δίκης.

Ο δικηγόρος Ζαν Πιέρ Ριμπό Πασκαλίνι έγραψε στο X (πρώην Twitter): «Επηρεάζετε ολόκληρη την εικόνα του επαγγέλματος με τις δημοσιεύσεις σας. Μόλις είδα το βίντεο (ένα από τα βίντεο) που δημοσίευσε η συνάδελφος που παρεμβαίνει στην υπόθεση Μαζάν. Είμαι απογοητευμένος και συγκλονισμένος. Έχω την αίσθηση ότι η ακρόαση είναι πλέον εκτός ελέγχου. Είναι τραγικό».

Η Κατρίν Μαγκιρές, νομικός και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Νομικών και Φιλοσοφικών Επιστημών της Σορβόννης ((ISJPS) δήλωσε στην Le Parisien για την συμπεριφορά της Μπουρουμί: «Θα ήταν καλό να αναρωτηθούμε για τα όρια στην αναμενόμενη δεοντολογία. Είναι ο ρόλος ενός δικηγόρου να θέτει τον εαυτό του στο επίκεντρο;».

Η Μπουρουμί θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων για παρενόχληση και απειλές

Η Μπουρουμί είναι συνήγορος υπεράσπισης δύο εκ των 50 κατηγορουμένων για τους βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό επί 10 χρόνια. Πρόκειται για έναν 36χρονο σύμβουλο προσλήψεων και έναν 74χρονο συνταξιούχο οδηγό φορτηγού.

Μετά την κριτική που δέχθηκε η Μπουρουμί δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV πως δεν αρνήθηκε ποτέ ότι η Ζιζέλ Πελικό είναι το θύμα σε αυτή την υπόθεση αλλά ήθελε να επισημάνει τις ασυνέπειες μεταξύ της κατάθεσης και της πραγματογνωμοσύνης για την χημική υποταγή. Η ίδια, δήλωσε πως θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων για παρενόχληση και απειλές. «Μου στέλνουν μέιλ, μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των παιδιών μου», ανέφερε η συνήγορος υπεράσπισης και υποστήριξε πως δέχεται απειλές μετά τις αναρτήσεις της για την υπόθεση Πελικό.

Πηγή: Εύα Παυλάτου - lifo.gr