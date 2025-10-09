Υπόθεση για δύο; Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός για τη φετινή Super League

Είναι η φετινή Super League μια υπόθεση των δύο «αιωνίων»; Θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να σηκώσει δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα ή μήπως ο Παναθηναϊκός θα κάνει τη μεγάλη ρελάνς μετά από 15 χρόνια ανομβρίας;

Το σίγουρο είναι ότι η μάχη κορυφής αναμένεται συναρπαστική και ίσως πιο αμφίρροπη από ποτέ και αυτό φαίνεται και στο Novibet στοίχημα, όπου οι αποδόσεις ανεβοκατεβαίνουν.

Ολυμπιακός: Έτοιμος, δεμένος και πολύ μεγάλο φαβορί

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αυτή τη στιγμή η πιο έτοιμη από τις τέσσερις μεγάλες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο βασικός κορμός έμεινε σχεδόν ανέπαφος, αφού από την περυσινή βασική ενδεκάδα αποχώρησαν μόνο οι Κωστούλας και Κάρμο.

Οι Πειραιώτες ενισχύθηκαν με παίκτες που καλύπτουν νευραλγικές θέσεις. Στρέπετσα, Σκιπιόνι, Καμπελά και Νασιμέντο προστέθηκαν στη μεσαία γραμμή, δίνοντας περισσότερη ενέργεια και ισορροπία, ενώ εκκρεμεί η προσθήκη ενός τρίτου επιθετικού και ενός αριστεροπόδαρου στόπερ για να κλείσει το ρόστερ.

Ο Μεντιλίμπαρ έχει φτιάξει μια ομάδα με ταχύτητα, πειθαρχία και αγωνιστική ταυτότητα. Δεν πειραματίζεται, ξέρει τι θέλει και έχει κερδίσει τους παίκτες. Αν συνυπολογίσουμε και τα οφέλη της συνοχής, τότε ο Ολυμπιακός μοιάζει αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Η πιθανή ενδεκάδα σε διάταξη 4-3-3 περιλαμβάνει τους: Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας, Σκιπόνι, Μουζακίτης και Τσικίνιο στον άξονα, ενώ στην επίθεση αναμένεται η τριάδα Ζέλσον, Καμπελά και Ελ Κααμπί.

Μια ενδεκάδα που συνδυάζει ποιότητα, φρεσκάδα και εμπειρία. Ο Ολυμπιακός δεν ψάχνεται — μπαίνει στη σεζόν ως φαβορί και το ξέρει. Όπως το ξέρουν και όσοι θα παίξουν Novibet στοίχημα live φέτος.

Παναθηναϊκός: Νέα σελίδα, παλιά προβλήματα και στο βάθος… λίγα γκολ

Η ομάδα του Περέιρα δείχνει να αλλάζει ρότα αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος. Στα παιχνίδια των προκριματικών γύρων της Ευρώπης φάνηκε τουλάχιστον διάθεση: τρέξιμο, πίεση, μαχητικότητα. Όμως, όσο φρέσκια κι αν μοιάζει η αγωνιστική εικόνα, υπάρχει ένα αγκάθι που δεν κρύβεται — το σκοράρισμα.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται να παράξει φάσεις και ακόμη περισσότερο να τις μετουσιώσει σε γκολ. Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει επωμιστεί σχεδόν μόνος του το βάρος της επίθεσης αλλά η ανάπτυξη της ομάδας δεν τον ευνοεί. Χωρίς καθαρές συνεργασίες και με λίγες κάθετες κινήσεις, το φορ «πεινάει» και ο δείκτης παραγωγικότητας μένει χαμηλά.

Η αποχώρηση του Βαγιαννίδη, η προσθήκη του Τσιριβέγια και η μονιμοποίηση του Μαξίμοβιτς δείχνουν ακριβώς τη λογική του προπονητή: μια ομάδα αμυντικογενής, με χαμηλό ρίσκο, που θα παίζει για το 1-0 και όχι για θεαματικά σκορ. Θα είναι δύσκολο να δεχτεί γκολ αλλά εξίσου δύσκολο να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός χτίζεται πάνω σε αρχές τακτικής, συνοχής και πειθαρχίας, όμως του λείπει η φαντασία και το απρόβλεπτο.

Κάπως έτσι ερμηνεύεται και η αξιολόγηση της Novibet, η οποία δίνει απόδοση 6.50 για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κατατάσσοντας το «τριφύλλι» ως το τέταρτο φαβορί πίσω από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Η αγορά φαίνεται να βλέπει τον Παναθηναϊκό ως μια ομάδα που θα παλέψει, αλλά δεν πείθει ότι μπορεί να το πάει μέχρι τέλους.

Με λίγα λόγια; Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει ταυτότητα. Αν διορθώσει την επιθετική του λειτουργία, μπορεί να μπει στο κόλπο. Αλλά μέχρι τότε, θα παίζει με τη φωτιά και τα... under 2.5. Στην παρούσα φάση, το βασικό σχήμα αρχίζει να διαμορφώνεται. Ο Περέιρα δείχνει να έχει καταλήξει σε ένα σύστημα 4-2-3-1 ή 4-3-3, με έμφαση στην αμυντική ασφάλεια.

Πιθανή ενδεκάδα: Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια, με τετράδα στην άμυνα τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τούμπα και Μλαντένοβιτς. Στη μεσαία γραμμή οι Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια και Μπακασέτας, με τον τελευταίο να κινείται κυρίως ως «δεκάρι». Στα άκρα της επίθεσης οι Πελίστρι και Ζαρούρι, ενώ στην κορυφή παραμένει ο Ιωαννίδης, που καλείται και φέτος να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος στο σκοράρισμα.

Πρόκειται για μια ενδεκάδα που στηρίζεται στην τακτική πειθαρχία και την αμυντική ασφάλεια, αλλά χρειάζεται ακόμη ρυθμό, αυτοματισμούς και γκολ. Ο Παναθηναϊκός δείχνει πως χτίζεται από πίσω προς τα μπρος — αλλά όσο το γκολ είναι ζητούμενο, η πίεση θα μεγαλώνει.