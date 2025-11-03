Υπόθεση Άλκη Καμπανού: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς πριν τη δίκη

Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη πριν από την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το πρωί έξω από τα δικαστήρια λίγο πριν την έναρξη της δίκης στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Οπαδοί πέταξαν καρέκλες και άλλα αντικείμενα σε συγκεντρωμένους, πιθανότατα υποστηρικτές αντίπαλης ομάδας, που βρίσκονταν στα σκαλιά των δικαστηρίων, λίγο πριν την άφιξη των κατηγορουμένων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

Σχολιάζοντας τα επεισόδια ο πατέρας του Άλκη χαρακτήρισε ανεγκέφαλους όσους συμμετείχαν σε αυτά ακόμα και έξω από τα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος Άλκης έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Στο εδώλιο σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης θα καθίσουν ξανά οι δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές. Οι επτά εξ αυτών καταδικάστηκαν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Για τους περισσότερους, όμως, ασκήθηκε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκο Καλλίδη, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές. Συγκεκριμένα, θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη.

Επιπλέον, για τρεις εξ αυτών θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν «αγγίζει» δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέση τους.

Ως εκ τούτου οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν στο Εφετείο από μηδενική βάση, δηλαδή ξανά για ανθρωποκτονία με δόλο ενώ τρεις που καταδικάστηκαν ως συνεργοί, θα δικαστούν ο ένας ως ηθικός αυτουργός και οι δύο ως αυτουργοί.

Εκτός από το σκέλος που αφορά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο.

