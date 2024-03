Τρία υποθαλάσσια καλώδια στην Ερυθρά Θάλασσα που παρέχουν παγκόσμιες διαδικτυακές επικοινωνίες καταστράφηκαν λόγω νέας δολιοφθοράς από τους φιλο-ιρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης, μετέδωσε το πρακτορείο Associated Press, διευκρινίζοντας ότι οι ένοπλοι αρνούνται κάθε ευθύνη.

Πρόκειται για καλώδια οπτικών ινών των εταιρειών AAE-1, Seacom, EIG και TGN και το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρή διακοπή των επικοινωνιών στο Διαδίκτυο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, με την κύρια ζημιά να γίνεται αισθητή στις χώρες του Κόλπου και την Ινδία.

Η εταιρεία HGC Global Communications με έδρα το Χονγκ Κονγκ εκτιμά ότι θα επηρεαστεί το 25% των δεδομένων που μεταφέρονται από την Ασία στην Ευρώπη.

Η HGC Global Communications περιέγραψε τη γραμμή Seacom-TGN-Gulf ως δύο ξεχωριστά καλώδια.

Three Red Sea underwater data cables have been cut as Houthi attacks continue in the vital waterway https://t.co/7Qus6LctjM

— The Associated Press (@AP) March 4, 2024